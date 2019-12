Arnau se acuerda del Málaga en su presentación con el Oviedo

El Carlos Tartiere fue el escenario de la presentación oficial de Francesc Arnau como nuevo director deportivo del Real Oviedo. El ejecutivo catalán tuvo muy presente al Málaga -donde fue jugador, capitán, director de la cantera y director deportivo- durante toda su rueda de prensa.

"Siempre he dicho que soy hombre de club. He estado en dos clubes, en el Barcelona y en el Málaga, y siempre he intentado arraigarme. Sé que soy director deportivo y los cargos duran lo que duran. Me gustaría que lo que hagamos, quedase como formación, como una especie de herencia", quiso dejar claro. También hizo un resumen de aquella etapa: "De Málaga, a pesar de los últimos meses que fueron muy complicados, también viví mis etapas buenas, no todo es malo. Fueron cerca de dos años, y la primera etapa fue muy buena y vamos a decir que la dinámica de trabajo era muy fácil. Aquí espero y deseo que esa dinámica sea como al principio de allí".

Tiró de experiencia una vez para recordar que él inició su aventura como blanquiazul en un mercado invernal, cuando tomó el testigo de Mario Husillos: "La primera vez que fui director deportivo cogí el equipo el 15 de diciembre. Habrás tres líneas de actuación. Hay que intentar recuperar a jugadores que no están rindiendo. Necesitamos un perfil concreto de jugador, que lo buscaremos. Y en los últimos tramos de mercado buscaremos aumentar la competencia del equipo. En ese aspecto siempre voy a intentar tener la mejor plantilla posible".

Por supuesto, no dejó la ocasión para destacar sus inicios en La Academia: "Siempre he contado con la cantera y las palabras hay que acompañarlas con hechos. Me he criado en Málaga en temas de gestión y empecé como segundo coordinador de cantera. He subido jugadores al primer equipo y esta es la idea, se han convertido un referente en Asturias con el máximo rival, que es el Sporting. Y le ha superado en muchas categorías. Creo en la cantera como un vivero de jugadores que y siempre me fijaré en ella".