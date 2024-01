Fichajes: El Amorebieta incorporará a Bustinza

La Sociedad Deportiva Amorebieta está a punto de cerrar el fichaje en este mercado invernal de Unai Bustinza. Según apuntan varios medios del País Vasco, el defensa ha pasado la prueba del club, donde ha estado entrenándose con el grupo sin ficha desde el pasado mes de octubre. El jugador, una de las grandes decepciones del Málaga en la temporada pasada, estaba sin equipo desde que su desvinculación de la entidad de La Rosaleda.

El Amorebieta fue rival del Málaga en la categoría de plata en la temporada 2021/2022 y descendió pese a que hasta última hora luchó con los blanquiazules (se quedó a dos puntos) y la Real Sociedad B por salvarse. El curso pasado no terminaba de arrancar, pero cuajó una segunda parte espectacular y logró ascender de manera directa contra todo pronóstico. Es uno de los espejos en los que debe mirarse el cuadro de Sergio Pellicer para no dar nada por perdido a pesar de que no está siendo capaz de aguantar el ritmo al Castellón, próximo rival en Martiricos, y el Ibiza.

En la presente 2023/2024, parece uno de los firmes candidatos a volver a bajar a Primera RFEF siendo el colista con 16 puntos. Espera que la veteranía de Bustinza mejore su plantilla. Pero si le van las cosas como en el Málaga, tiene poco a lo que agarrarse. El veterano defensa vasco jugó diez partidos ligueros y un total de 706 minutos, pasándose gran parte de la campaña en la enfermería, a veces por lesiones irrisorias como la que se produjo quitándose una bota.

La situación de Rodri Ríos

Se esperan muchos movimientos en los próximos días en el mercado de Primera RFEF. Uno de los jugadores más destacados del pasado curso podría cambiar de aires próximamente. Rodri Ríos está descontento con su situación en el Real Murcia y podría salir de la disciplina pimentonera. Uno de los equipos que más interesado está es el Ceuta, donde jugó la pasada temporada alcanzando los 23 goles.

Se decía desde Ceuta el pasado verano que habían estado esperando una llamada del Málaga para hacerse con el fichaje del goleador soriano, formado en las categorías inferiores del Sevilla. No hubo ningún tipo de interés. Sin embargo fue el Murcia quien fue a por todas en el mercado y se llevó al delantero. Las cosas no les están yendo bien ni al club ni al jugador en lo personal.

Parece que Pablo Alfaro no está contento con él o no tiene confianza en su capacidad. En el último partido fue titular pero sustituido al descanso. En los dos anteriores, entrando desde el banquillo disputó 12' y 16'. Lleva solamente cuatro tantos en Primera RFEF y el último lo firmó el pasado 21 de octubre. Demasiada sequía para alguien que había sido tan eficaz. Tampoco es que haya contado con demasiada continuidad, de inicio solamente ha jugado 12 encuentros y completos seis.