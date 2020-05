Hicham: "Los canteranos están muy preparados para los partidos"

Hicham es uno más del primer equipo aunque su dorsal diga lo contrario. De hecho, ahora es referente para los canteranos y Manolo Gaspar le pone de ejemplo. El marroquí valora estos días de extraño trabajo y rompe una lanza en favor de sus compañeros más jóvenes, a los que considera listos para competir ahora que la reanudación de la temporada está más cercana.

“Los jugadores de cantera están haciendo muy buenos entrenamientos, están muy preparados para los partidos y van a tener minutos”, sostiene Hicham, que lo extiende al resto del grupo: "Estamos preparados para los partidos ahora. Hemos hecho muchos entrenamientos físicos y ahora estamos con el táctico. Estamos preparados”.

Asegura Javier Tebas que LaLiga levantará el telón el 11 de junio. En Málaga es una fecha en la que el calor tendrá protagonismo. Al marroquí, sin embargo, eso no le preocupa: “Estamos acostumbrados a jugar con mucho calor, en mi ciudad también hace mucho calor. Estamos más que acostumbrados a esto”.

No olvida Hicham que se está viviendo una situación complicada por el COVID-19: “Hasta ahora entreno y me voy a mi casa tranquilo. Es lo que hemos hecho en estos dos meses y ahora no podemos estar en la última fase del virus y hacer el loco. Hay que seguir igual hasta que mejore la cosa”.

Loco por empezar, echará de menos al jugador número 12: “Es muy difícil el no poder estar con ellos, no poder ver a la afición, pero estamos siempre juntos y vamos a hacer lo que a ellos les gusta. A todo el mundo le gusta el fútbol, ahora que sabemos que va a volver LaLiga estamos muy ilusionados y preparados. No puedo esperar, quiero que empiece ya LaLiga”.