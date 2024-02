Sergio Pellicer facilitó su lista de convocados con vistas al partido del Málaga CF contra el Alcoyano en el campo de El Collao. Como ya se sabía, Roberto Fernández es la principal ausencia del conjunto malacitano por culpa de una inoportuna lesión que le va a tener fuera esta jornada y quizás también la siguiente contra el Ibiza. Entra Aarón Ochoa, tal y como adelantó ante los medios de comunicación el técnico de Nules. No hay más variaciones con respecto a la anterior citación. El equipo se desplazó a Alcoy, donde hará noche antes de la cita de este sábado 24 de febrero de 2024.

La lista de convocados del Málaga CF ante el Alcoyano

Alfonso Herrero, Gabilondo, Carlos Puga, Einar Galilea, Juande, Moussa, Nelson Monte, Murillo, Víctor García, Dani Sánchez, Manu Molina, Genaro, Izan Merino, David Ferreiro, David Larrubia, Kevin, Dani Lorenzo, Aarón Ochoa, Juan Hernández, Javier Avilés y Dioni Villalba.

Palabras de Pellicer

"Se cae Roberto y entrará Aarón", contó en su comparecencia ante los medios de comunicación Sergio Pellicer, que continuó hablando sobre casos concretos: "Juanpe y Luca es verdad que han entrenado durante la semana y tienen el alta médica, pero no el alta competitiva para mí no la tienen. No creo que estén aún y prefiero que se queden aquí mañana, trabajando a nivel específico".