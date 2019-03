(18:00) Un salto de calidad

El Málaga necesita dar un salto de calidad. No porque le apriete la clasificación. Su posición es envidiable. Pero hay un runrún que no beneficia a nadie alrededor del equipo a pesar de su demostrada solidez. Al no convencer el juego por su estética, hay quien necesita otros estímulos que sólo verá compensados si los resultados son incontestables. Así que los de Juan Ramón Muñiz se plantan en Córdoba con el único objetivo de seguir con la racha.

Porque pasa desapercibido para muchos que el Málaga lleva siete partidos sin perder de forma consecutiva. Lo que sucede es que las tres últimas citas en casa fueron empates y eso deja un regusto extraño en el paladar de muchos seguidores del conjunto blanquiazul. De ahí la necesidad de Muñiz y los suyos de tomar Córdoba este sábado. Porque además no se puede olvidar que el próximo en visitar Martiricos será el que ahora mismo es líder de la categoría, Osasuna.

El entrenador blanquiazul insiste en conducir la nave por un camino propio, sin complejos. Tiene un modelo que le ha servido en su carrera (Málaga incluido) y es el que va a seguir utilizando. Quien espere otra cosa pierde el tiempo. Muñiz sólo entiende de sumar de manera constante. Y pide respeto por los contrarios sin distinción, avisando además de que el Córdoba ahora mismo es un rival trampa.

Rafa Navarro debuta al frente del Córdoba

Ni los que siguen al Córdoba en su día a día se atreven a apostar por un once sin miedo a fallar. Ahora se sienta en el banquillo blanquiverde Rafa Navarro, hombre de la casa que recoge el testigo de Curro Torres. Su discurso se parece al de los hombres curtidos en Segunda. Quiere un equipo aguerrido, peleón y que sea incómodo para el contrario. El modelo estándar en LaLiga 1|2|3. Por supuesto, calienta a los suyos para que el ambiente sea el que un derbi requiere. En cuanto al juego, asegura que le gusta el balón y también que habrá defensa de cuatro y un solo punta. Muñiz no tiene más pistas que esas.

Sequía goleadora

El Málaga, no obstante, ya tiene bastante con preocuparse de sí mismo. Está Blanco Leschuk también en el centro del debate. Cuatro meses sin marcar el argentino, que sin embargo no puede no estar en el césped. El equipo baja muchos enteros sin él, primero en defender y primero en dar salida a los suyos.

Para esta cita habrá más recursos en ataque. Regresa Luis Hernández al once titular por la sanción de Diego González. No es lo que da en defensa, donde últimamente no se le ha echado de menos. La cuestión principal es que el madrileño provoca con sus saques de banda que el Málaga tenga muchas ocasiones de peligro adicionales. “Seis córners por partido”, dice Muñiz que aporta de media el defensa. No es una cuestión baladí en un Málaga que es el único equipo de la zona alta que no llega a los 30 goles.

Para completar el arsenal, esta vez sí se coló en la lista Ontiveros. No juega desde hace un mes (en casa ante el Almería). Muñiz espera que el jarabe de grada sirva para que el marbellí entienda que su rol en este Málaga es fundamental. Ahora le toca responder en el césped. No está claro si desde inicio o desde el banquillo. El resto de la alineación será prácticamente la misma que ante el Dépor, con alguna duda en la medular.

Mil malaguista en Córdoba

Así llega el Málaga, que contará con una Rosaleda chica en el Nuevo Arcángel. La afición se ha movilizado. Día y hora ideales para un derbi, cuyo desplazamiento no es muy largo. El Córdoba cedió 865 entradas que se vendieron con agilidad. Muchos malaguistas anunciaron que irían por su cuenta. Serán más de mil los desplazados.