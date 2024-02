Benalmádena impulsa la reapertura de los aparcamientos de Pueblosol y Los Nadales

El Ayuntamiento ha dado un paso para impulsar la reapertura de los aparcamientos de Pueblosol y de Los Nadales, sumando cerca de 800 plazas de estacionamiento en pleno corazón de Arroyo de la Miel y en Benalmádena Pueblo con un coste de 1 euros al día, y que espera que sea una realidad "antes del verano", según ha anunciado el alcalde, Juan Antonio Lara.

El regidor ha subrayado que este era un “compromiso de este equipo de Gobierno en el que nos pusimos a trabajar desde el primer día, y en los próximos meses, con toda probabilidad antes de verano, será una realidad dinamizando la actividad comercial de ambos núcleos”. Según ha detallado el primer edil, serán 687 plazas en Pueblosol y 85 en Los Nadales.

El alcalde ha recordado que ayer martes la oposición “votó en contra e intentó desviar la atención del debate”, ya que lo que se aprobaba era sacar adelante “un préstamo concedido por el Puerto a Provise para garantizar la gestión de estos aparcamientos” en el marco del debate para la aprobación inicial del presupuesto de 2024, lo que favorecerá la reapertura del aparcamiento de Pueblosol.

En este sentido, cabe recordar que el PSOE votó ayer en contra de la aprobación inicial del presupuesto para 2024, entre otros motivos, alegando que el equipo de gobierno plantea “cargar sobre los hombros de esta empresa municipal la gestión de un aparcamiento cuyo propietario es Tremón, la empresa que mantiene cerrado el parque de atracciones Tívoli, cuyo informe de tasación, redactado por Thymsa, justifica el cierre de la explanada de Tívoli para hacer rentable el aparcamiento subterráneo”, según señaló el secretario general, Víctor Navas.

Así, el alcalde ha aclarado este miércoles que “nuestro equipo de Gobierno, de forma paralela a la reapertura de este aparcamiento, está trabajando para que Tívoli también reabra sus puertas y lo haga, como no podría ser de otra forma, como un parque de atracciones”, al tiempo que ha trasladado a los vecinos que “desde el minuto uno estamos trabajando para dar soluciones y lograr por fin lo que todos queremos, que Tívoli World abra sus puertas”.

De esta manera, si todo prospera tal y como tiene previsto el nuevo equipo de Gobierno, Benalmádena tendrá dos parkings públicos como tienen otros municipios vecinos como Torremolinos, Fuengirola, Mijas o Estepona, con un coste de 1 euro al día en horario comercial. En el caso de Pueblosol, desde el Ayuntamiento han precisado que el objetivo es que ofrezca este coste de 8.00 a las 24.00 horas.

Criticas a la oposición por no sentarse a conocer el presupuesto

El primer edil ha recordado que dos grupos municipales como IU y PSOE “no se han querido sentar a conocer en profundidad esta aprobación de presupuestos”, recordando que sí lo hizo el Grupo Municipal de VOX, al que “se le han dado todas las explicaciones, pero que finalmente ha querido votar en contra”.

Por ello, Juan Antonio Lara ha señalado que este equipo de Gobierno “va a hacer realidad todo lo que nos hemos comprometido, estamos trabajando en paralelo para el parque de atracciones Tívoli”. “Yo me desvivo cada día para que nuestro emblemático parque abra sus puertas y vuelva a ser un referente de nuestra Costa del sol, aunque no se nos vea públicamente, hay detrás un gran trabajo no solo para reabrir estos aparcamientos, sino también para que Tívoli vuelva a abrir sus puertas”.

Por su parte, la teniente de alcalde, Presi Aguilera, ha añadido que “es un gran día lleno de alegría, porque creemos que la reapertura de este aparcamiento supondría un cambio fundamental para Arroyo de la Miel, un compromiso que ya se ha cumplido porque cumplimos lo que prometemos, y lo vamos a demostrar día a día con nuestro trabajo, una plazas de aparcamiento muy importantes porque van a reactivar toda la zona como el Centro Comercial Abierto, negocios de todo tipo que van a verse potenciados”.

“Tampoco nos podemos olvidar de Benalmádena Pueblo, donde ya se van a abrir plazas de aparcamientos en Los Nadales”, ha recordado Aguilera. De esta manera, ha concluido, “vecinos y visitantes podrán hacer sus compras en Benalmádena”. En cuanto a Tívoli, ha indicado que “estamos trabajando siempre desde el respeto de que, siendo una empresa privada, el Ayuntamiento va a seguir trabajando para mediar entre la propiedad y los inversores que quieran que el parque vuelva a abrir sus puertas”.