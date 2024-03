El Unicaja se pasa al paintball

La plantilla del Unicaja tuvo una jornada de paintball este miércoles, aprovechando la jornada descanso, pero manteniendo el trabajo invisible, de seguir puliendo una química que ya es altísima, tan remarcada desde el club, y que se mantiene intacta, buena señal para que se avecinen alegrías importantes en el futuro. Fotos compartidas en redes sociales y horas para desconectar del día a día, cargando el depósito para lo que viene: un derbi andaluz en Granada que será exigente, jornadas de ACB que aumentan la dificultad, ya en un final de temporada donde el margen de error se reduce, y ese play off de BCL, donde los malagueños buscarán adentrarse en una nueva Final Four. Han sido días de fatiga, con esa derrota frente al Real Madrid que generó un gran desgaste y hay que dar frescura a las piernas, pero sobre todo las cabezas, y una victoria ante Cholet donde se mantuvo el listón de competir, pese a que no había nada en juego.

Es habitual en el plan de trabajo de Ibon Navarro. El buscar que la plantilla se relaje con ocio, aunque ya es un proceso que sale natural entre los jugadores, en la que comparten todos una relación muy cercana, no solo entre el núcleo de norteamericanos, sino que hay buenas migas con el resto. Y es difícil encontrar tal cohesión en un vestuario. Jugar al pádel, otra ocasión donde la plantilla se desplazó a la playa de Los Álamos a jugar a vóley playa, o hasta completar el Caminito del Rey. Son algunas actividades en la hemeroteca de este Unicaja, esta más de riesgo. Es frecuente que los jugadores se vayan a cenar tras los partidos, en definitiva hacer vida fuera de la cancha, con todo el abanico que permite Málaga, que es una baza importante para que los jugadores quieran permanecer en el club de Los Guindos.

Nuevo horario del Unicaja-Casademont Zaragoza

Por ajustes de programación el partido entre el Unicaja y el Casademont Zaragoza del próximo sábado 13 de abril se disputará finalmente a las 21:00 horas en el Martín Carpena. El duelo ante los aragoneses corresponde a la jornada 29 de la Liga Endesa, en la que el equipo malagueño marcha en segunda posición mientras los de Porfi Fisac están metidos en zona media aunque no se pueden tranquilizar porque los equipos de abajo están ganando partidos y reforzándose.

El encuentro será con los play off de la BCL en marcha, aún con fechas y horarios concretos por determinar a expensas del sorteo de este jueves. En teoría, uno de los partidos menos complicados que le quedan hasta el tramo final de temporada a los de Ibon Navarro, pero ya se sabe que no hay rival sencillo. Véase lo que le ocurrió el pasado fin de semana al Barcelona ante el Breogán, que había caído la semana anterior ante el Unicaja en Lugo antes de asaltar el Palau. Además, el Casademont fue uno de los pocos equipos que derrotó al club malagueño esta temporada, en el arranque de la temporada, con un duelo que no fue bueno en el Príncipe Felipe.