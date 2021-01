En directo, Unicaja-Nanterre

6:17. Otra vez desde la esquina Unicaja. Ahora Thompson (10-11).

7:20. ¡Otro triple de Alberto! El segundo para el pelirrojo (8-9).

9:00. Primera canasta para Unicaja, Brizuela (2-5).

9:10. Cordinier aumenta la ventaja inicial (0-5).

9:46. Primera canasta para Nanterre. 2+1 de Kaba (0-3).

Primer cuarto

El Unicaja afronta el partido de la tercera jornada del Top 16 de la Eurocup con un duelo ante el Nanterre que ya es decisivo para la suerte del equipo. Una derrota le dejaría prácticamente eliminado en esta fase de la competición. Desde las 18:45 horas, todo lo que pase, por aquí.

🏀 45 minutos para que comience el @unicajaCB-@Nanterre92, partido de la tercera jornada del Top 16 pic.twitter.com/Gep1Pij1xP — malagahoydxt (@malagahoydxt) January 27, 2021

La previa

El Unicaja se saldrá del horario habitual esta tarde para la visita del Nanterre. Las restricciones de movilidad y la delicada situación sanitaria llevaron a adelantar el horario del partido dos horas, de las 20:45 horas a las 18:45 horas. Los números en la provincia de Málaga son preocupantes y cualquier medida es poca en estos momentos.

La necesidad apremia y desde que llegó a Málaga Katsikaris se ha propuesto introducir todo lo que trae bajo el brazo a sus jugadores. El jueves aterrizó y el viernes por la mañana ya se había puesto el mono de trabajo, el chándal del equipo, y comenzaba a dictar su libreto a sus jugadores. Hay, a su juicio, mucho que hacer, que reconstruir en un equipo psicológicamente y moralmente dañado. La dinámica de 10 derrotas en los últimos 11 partidos –la última con él al mando–, es pesada. Desprenderse de ese yugo desestabilizador y ganar en confianza y juego, asignaturas pendientes.

Ante el Coosur Betis examinó a sus jugadores y tuvo oportunidad de corregir en base a lo que ya había sugerido. Hay mucho que hacer, como muestra de ello el entrenamiento del pasado domingo tras jugar el sábado –algo no habitual antes– o la sesión de vídeo y el posterior trabajo de dos horas y media del pasado lunes.

Katsikaris quiere recuperar el baloncesto que tienen sus jugadores, ve la materia prima que tiene su plantilla y cree en ella. "La clave es el baloncesto", explicaba en rueda de prensa el griego, ejemplificando que la fórmula para volver a ser un equipo sólido es el juego del equipo y no el rival. Decía más términos importantes, como la "inteligencia" o "capacidad" de sus jugadores, así como la "gestión" de ciertos tramos de partidos. Cómo inician y acaban los partidos el cuadro cajistas han sido dolores de cabeza en estas últimas semanas.

Que hayan cuajado o no sus primeras pautas se pone a prueba ante el Nanterre. Los franceses, al igual que el Unicaja, arrancó este Top 16 con dos derrotas. Ambas ante los dos mismos equipos que los cajistas, cayó en casa ante el Mónaco (65-93) y compitió una semana después ante el Joventut (95-90). Además, llegan con menor fuelle competitivo. En lo que va de año, solo han disputado cuatro partidos, los dos de Eurocup, uno de Copa y otro de Liga, todos con derrota. El Unicaja, por su parte, ha jugado seis partidos en este 2021 y disputó partidos ante Bilbao Basket –última victoria– y Coosur Betis a finales de diciembre.

Mucho ojo en el Nanterre a Isaia Cordinier, un prometedor escolta de 24 años y 1.97 de altura que está promediando grandes números esta Eurocup. Es compañero de Bouteille con la selección francesa. Su estilo de juego puede ser muy molesto para el actual Unicaja.