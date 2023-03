Cómo y dónde ver en TV el Unicaja - Limoges

El Unicaja se mide este miércoles al Limoges en la penúltima jornada del grupo K de la Round of 16 en el Martín Carpena a partir de las 20:30 horas. Un partido sin apenas transcendencia debido a que el conjunto francés todavía no conoce la victoria en esta segunda fase de la BCL, por lo tanto el rival se planta en la Costa del Sol sin nada que perder y con mucho que ganar. Todo lo contrario que el conjunto verde de Ibon Navarro, quienes llegan tras haber disputado cuatro encuentros en una semana. El balance no es positivo, dos victorias y dos derrotas. Precisamente, el combinado de Los Guindos llega tras haber caído en los dos últimos partidos a domicilio, por eso será crucial reencontrarse con las buenas sensaciones que ha dejado este plantel, más aún ante su afición.

El combinado verde también estará pendiente del otro partido del grupo, que medirá al AEK y Galatasaray en Atenas a partir de las 18:30 horas, ya que el resultado será crucial para determinar la importancia de la visita cajista a tierras griegas en la última jornada. Si vencen los turcos, Unicaja viajará con un pequeño colchón. En caso contrario, debería vencer sí o sí, aunque el basket average de momento está a favor frente al AEK. Mucho en juego y todo abierto a falta de dos jornadas.

Fecha y hora del Unicaja - Limoges

La jornada 5 del Grupo K de la Round of 16 de la BCL enfrentará a Unicaja y Limoges en el Martín Carpena este miércoles 15 de marzo a partir de las 20:30 horas.

Cómo y donde ver en TV el Unicaja - Limoges

El partido podrá seguirse a través del canal local o de YouTube de 101TV y también existe la posibilidad de escucharlo en el formato radio que realiza el propio club cajista.