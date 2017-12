Malagueños que impulsan el talento local

Son malagueños y sus trayectorias profesionales y personales permiten que esta provincia sea cada vez mejor, que crezca con mayor fortaleza y se ratifique como un puntal a escala andaluza, española y, por qué no decirlo, mundial. Tradicionalmente se ha valorado más el talento foráneo que el local, pero esa inseguridad y falta de apoyo a lo nuestro está cambiando gracias a la labor diaria de personas como las que este año han recibido el premio Malagueños de Hoy, concedido por este diario, en un acto celebrado este pasado martes en el hotel Málaga Palacio con el patrocinio de la Fundación Unicaja al que asistieron en torno a 150 personas representantes de la vida política, social, cultural, deportiva o empresarial malagueña.

Los primeros en recibir el galardón –entregado por Tomás Valiente, director general de Grupo Joly– fueron los hermanos Pablo y Alejandro Sánchez Blanes acompañados de Joaquín Cuenca. Son los propietarios de Freepik, una firma que en apenas cinco años se ha convertido en líder mundial en la creación y venta de diseños para ilustradores y que, según Financial Times, es la empresa europea de mayor crecimiento en el sector de nuevos medios tecnológicos. Cuenca destacó que “pese a ser una compañía joven ya tenemos una valoración superior a los 100 millones de euros” y precisó que “no hace falta estar en Silicon Valley” para ser una compañía puntera a escala internacional. Este socio de Freepik recordó que “hay empresas que tienen miedo y se autodestruyen”, poniendo como ejemplo a Kodak, mientras que otras firmas se arriesgan y triunfan como Apple o Amazon. Pablo Sánchez Blanes, por su parte, subrayó que “la gente nos pregunta si somos filial de una empresa americana pero somos de Málaga, tenemos 100 personas en nuestra oficina en el centro y ya nos estamos quedando sin sitio”.

En el mundo cultural la homenajeada fue la bailarina y coreógrafa Luz Arcas, que ha dado un gran impulso a la danza en España con su compañía La Phármaco. Con una enorme sonrisa y acompañada por su marido y su hija de apenas dos meses recibió la placa de Malagueña de Hoy de manos del presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Jerónimo Pérez Casero, e indicó que “todos los premios hacen ilusión pero más cuando llevan el nombre de mi tierra, que es una tierra generosa con sus artistas”.

La historia de José Francisco Gómez Heredia demuestra que no hay nada imposible y que en la vida no tiene por qué haber guiones prefijados desde la misma cuna, que cada persona se marca su destino aunque las circunstancias sean adversas. Tiene apenas 21 años y es el primer joven de la barriada de Los Asperones que ha llegado a la universidad. “Le doy las gracias a mis educadores, profesores, amigos y mi familia. Espero que se vayan derrumbando barreras y que con el paso de los años muchos más jóvenes puedan ir a la universidad”, comentó Gómez, al que le entregó el premio el delegado del gobierno andaluz José Luis Ruiz Espejo ante el caluroso aplauso de todos los asistentes.

El premiado de mayor altura física fue, sin duda, el jugador del Unicaja Alberto Díaz, quien es uno de los baluartes del equipo de baloncesto de esta tierra y que, entre otras cosas, fue elegido el mejor jugador en la final de la Eurocup ganada este año en Valencia. El pelirrojo dio las gracias por el galardón y subrayó que este tipo de eventos “son fundamentales para que se siga promoviendo la cultura y el deporte”. El jugador afirmó que “me considero un chico normal que de pequeño veía a mis ídolos por la televisión y que pensaba que con esfuerzo y sacrificio se puede conseguir lo que te propongas”. Recordó la figura de otros compañeros que no llegaron a ser profesionales y de entrenadores de la cantera que hacen su labor de forma callada y apuntó que este premio, que fue entregado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, “representa a todo el equipo”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el premio al periodista Manuel Alcántara, un maestro para toda la profesión que pese a que cumplirá 90 años en enero mostró tener una agilidad mental digna de elogio. El director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, se acercó a su mesa para entregarle el premio y Alcántara, como es costumbre, dejó boquiabierto a todos los presentes durante su discurso. “Estoy más abrumado que agradecido y eso que presumo de ser agradecido, porque quien no es agradecido no merece vivir y mucho menos en Málaga”, dijo el articulista. Alcántara saludó a su “queridísimo amigo” Francisco de la Torre y agradeció la “delicadeza penúltima de nombrarme con un título que me enorgullece aunque me dure poco”. Alcántara subrayó que “vivir dura poco, es un tránsito, un momento” y comentó que “estoy a punto de decir adiós por la edad pero me gustaría decirlo uno a uno”. “Las despedidas son tristes casi siempre pero a veces son buenas. Yo ya no tengo mucha esperanza de ordenar mi vida y el orden nunca ha sido una de mis pasiones favoritas. Hay que vivir desordenadamente y querer a las personas que se merecen ser queridas”, argumentó ante la ovación de todos los invitados.

Previamente a la entrega de premios, el director de este diario, Antonio Méndez, entrevistó a varios de los numerosos invitados que no quisieron faltar a la cita. Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja, destacó que el 2017 “ha sido un buen año y muy activo donde la Fundación ha hecho una gran labor con 2.400 actividades y dos millones de beneficiarios”. Corral indicó que este ejercicio han creado un nuevo equipo deportivo femenino y que han organizado más de un centenar de conciertos en la sala María Cristina o han colaborado con más de 350 asociaciones sociales.

Francisco de la Torre aseguró que “el 2018 será mejor que 2017” y resaltó que “la ciudad está en un momento dulce y eso no es casual porque se han hecho méritos para que la capital dé frutos potentes”. El alcalde alabó la “cohesión social” de la ciudad, consideró que uno de los retos es garantizar el abastecimiento de agua, pidió que se controlen los precios en el sector inmobiliario y no deshojó la margarita de si se presentará o no de nuevo a las elecciones en 2019. “Aún es pronto para hablar. Llegará en su momento y estaré en lo que el partido considere más oportuno”, dijo.

El delegado del gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, señaló que “para 2018 hay que consolidar que la recuperación se extienda a todas las familias, que siga creciendo el empleo y que Málaga siga avanzando aprovechando las oportunidades que han surgido en 2017”. También se mostró “ilusionado” con su nuevo puesto de secretario general del PSOE en Málaga.

El entrenador de baloncesto Javier Imbroda aseguró haberse quedado “impresionado” con la respuesta que recibió desde toda España a la carta en la que publicó que había tenido cáncer de próstata y dijo que “le he dado la vuelta al partido y tengo la última posesión”; el jugador de baloncesto Carlos Cabezas se mostró “muy contento” con su equipo en Venezuela; el director general del PTA, Felipe Romera, destacó el buen momento que atraviesa el parque en su 25 cumpleaños y pidió a las autoridades “un transporte mejor”; el arquitecto José Seguí rememoró la “experiencia fantástica” de rehabilitar el hotel Miramar; o el director del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, Isidro Prat, agradeció la labor desarrollada por Pablo Ráez –fallecido en febrero y que fue Malagueño de Hoy en diciembre de 2016– “porque la cantidad de donantes ha sido brutal en toda Andalucía y España”.