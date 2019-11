'El árbol encantado', protagonista de las luces de Navidad en la Alameda Principal de Málaga

Estas fiestas, la Alameda Principal de Málaga cobrará especial protagonismo con un espectáculo de luces al que se ha bautizado como 'El árbol de Navidad'. La creación, una de las principales novedades de este año, consistirá en la proyección de un cuento navideño con el que se dará 'vida' a uno de los ficus centenarios de este eje de la capital.

La decoración de Navidad en la Alameda Principal se compone de seis almendros luminosos de diferentes colores (tres, en el lateral norte y tres, en el lateral sur), la decoración con mallas de luz en todos los ficus centenarios y la proyección del espectáculo 'El árbol encantado' en el que uno de estos ejemplares.

Las novedades han sido presentadas este miércoles por la concejala de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, junto al responsable de Publicaciones y Premios de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas; el jefe de Relaciones Externas de El Corte Inglés, Eduardo Barrero; y el representante de Metro Atarazanas UTE, Eduardo Caroselli, instituciones y entidades que van a hacer posible el Proyecto Alameda.

Los pases de este espectáculo, que ha sido creado expresamente para la Alameda Principal de Málaga por Fireflyevents, serán a las 19:15, 21:00 y 22:15 horas. Desde este próximo viernes 29 de noviembre, cuando tendrá lugar el encendido del alumbrado navideño, hasta el 5 de enero.

'El árbol encantado' contiene infografías en 2 y 3 dimensiones que podrán verse durante cinco minutos. Usará dos proyectores de 20.000 lúmenes,16 focos de led, 50 bombillas retro Edison y una máquina de humo se encargarán de dar vida a uno de los árboles más antiguos de Málaga, un ficus centenario con 30 metros de envergadura.

Este espectáculo es obra de los mismos creativos que han realizado ya videomapping en monumentos históricos como la catedral de León o las murallas de Ávila, y que también han sido los encargados de dar forma al videomaping que se estrenará esta Navidad en la muralla de la Alcazaba de Málaga.

Sinopsis de 'El árbol encantado'

Los creativos de Fireflyevents hacen la siguiente sinopsis del espectáculo: "En la Alameda Principal, silente entre el murmullo de las calles, habita un gigante. Un gigante al que le encanta espantar mariposas.

Su gruñido es tan imponente como su tamaño pero en su corazón no habita nada, ni siquiera alegría. Su presencia no llama la atención a nadie, después de casi 200 años y a pesar de sus 30 metros de envergadura. No tiene ni un solo amigo.

Pero una pequeña luz crepita entre sus hojas, ella es diminuta en tamaño pero con una enorme en valentía. Esta pequeña amiga se embarca en una original y peligrosa cruzada para devolver al gigante su esplendor perdido pero se afana tanto que casi provoca un desastre. ¿Podrá recuperarse finalmente nuestro maltrecho gigante?”.

Inauguración del alumbrado de Navidad

Pasado mañana, viernes 29 de noviembre, la ciudad de Málaga estrena su alumbrado navideño y los espectáculos que sumergen a malagueños y visitantes en el ambiente de estas fechas.

El actor Antonio Banderas será el encargado de encender esta decoración que ya ha alcanzado relieve internacional. Banderas estará a las 18:30 junto al alcalde, Francisco de la Torre; la concejala de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras; y miembros de la Corporación al inicio de calle Larios desde la Alameda, junto a la estatua del Marqués de Larios.

El primer pase musical que se ofrecerá con la inauguración estará compuesto por estos tres temas: All I want for Christmas is you: Mariah Carey; Málaga Canta: Escolanía Sierra Blanca-El Romeral y En Navidad: Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana.

Hay que recordar que una de las novedades de este año es el villancico Málaga canta compuesto para la Escolanía de Sierra Blanca-El Romeral e interpretado por más de 190 voces con edades comprendidas entre 6 y 16 años.

Este año al espectáculo de luz y sonido de calle Larios se sumarán el espectáculo 'El Árbol de la Navidad', en la Alameda, y el vídeomapping 'Cuento de Navidad' en Alcazabilla. El acto inaugural de estos será a continuación del de calle Larios. En primer lugar será 'El árbol encantando' de la Alameda, y a continuación en Alcazabilla el vídeomapping 'Un cuento de Navidad'.

Además, el día de la inauguración del encendido, y como ya es tradicional, habrá una actuación de Peneque El Valiente en la plaza de las Flores, dedicada a los más pequeños. Será a partir de las 18:00 horas.

'El bosque de la Navidad' de calle Larios

Estos días se última el montaje de ‘El Bosque de la Navidad’, título de la ambientación y el espectáculo de luces y sonido para la calle Larios de Málaga. La vía más conocida internacionalmente de la ciudad se va a convertir durante 40 días en un bosque con 22 arcos.

‘El Bosque de la Navidad’ es un montaje para visitar tanto de noche como de día. Además, una vez más habrá sesiones de luces y música que lo hacen aún más distintivo y espectacular. Los horarios de los pases van a ser a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas, todos los días, desde el 29 de noviembre al 5 de enero.

La música que va a ofrecerse en los espectáculos la componen las siguientes canciones:

Málaga Canta: Escolanía Sierra Blanca-El Romeral

All I want for Christmas is you: Mariah Carey:

Jingle bell rock: Hilary Duff:

En Navidad: Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana:

Never Back Down (Battlecry): TSFH recorded by the Sofia Session orchestra éz choir - Never Back Down (Battlecry)

El montaje de ‘El bosque de la Navidad’ de calle Larios lo ejecuta Iluminaciones Ximénez, empresa concesionaria de este suministro de iluminación y decoración navideña. Su importe es de 532.830 euros, IVA incluido. En 2018, el espectáculo de luz y sonido en calle Larios atrajo cada día a más de 82.000 personas.

La estructura de este bosque mágico está formada por 22 arcos de tipo ojival de 11 metros entre ejes y 12,80 metros de altura, fabricados en estructura curva de aluminio. La trama perimetral es de origen orgánico y los arcos están conectados entre sí por unas enramadas de 12 metros de longitud de forma curva compuestas.

Toda la estructura irá pintada con spray color oro. La iluminación de estos arcos estará compuesta por 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz de 0,07 watios cada uno.