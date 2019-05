Tras el programa de Chicote, exigen más control en la comida del Ayuntamiento de Málaga a personas mayores

Más información Chicote pone a prueba la comida que sirve el Ayuntamiento de Málaga a personas mayores

Adelante Málaga y PSOE han exigido más control en la comida que el Ayuntamiento sirve a las personas mayores y que se depuren responsabilidades, tras la emisión, este miércoles pasado, de la última entrega del programa de Alberto Chicote, ¿Te lo vas a comer?, en el que el famoso cocinero puso a prueba los menús que el Consistorio de la capital dispone, a través de la empresa Serunion, a estas personas.

Así, Adelante Málaga (confluencia de IU y Podemos) ha reclamado a través de un comunicado, que el Ayuntamiento de Málaga establezca un control mayor de esta comida, que se sirve a través de la Ley de Dependencia. Además, Adelante Málaga ha anunciado que pedirá una comparecencia sobre todo lo que desvela el programa de Chicote una vez que se constituya la nueva corporación municipal.

Del mismo modo, a través de otro comunicado, el PSOE ha exigido la depuración "inmediata" de responsabilidades y que se rescinda el contrato con la empresa adjudicataria, Serunion "ante la situación tan vergonzosa que viven los mayores que reciben el servicio de comida a domicilio".

¿Te lo vas a Comer? de La Sexta emitió el miércoles por la noche un programa (grabado en el mes de diciembre) en el que Chicote se adentró en los menús que se sirven en las residencias de ancianos y a través del servicio a domicilio. Y es en esta segunda vertiente en la que ha analiza el servicio que el Ayuntamiento de Málaga tiene externalizado.

Según critica Adelante Málaga, Chicote "puso en evidencia las carencias del servicio" que, actualmente, presta la empresa Serunion, subcontratada por las concesionarias del servicio de ayuda a domicilio por parte del Ayuntamiento de la capital.

"Las raciones insuficientes y la poca calidad de la comida fueron las principales quejas de los usuarios que aparecieron en el programa", señalan desde esta formación. En el Ayuntamiento, el cocinero habla con Raúl Jiménez, quien entonces era responsable del área de Derechos Sociales, Concejalía que abandonó en febrero tras ser nombrado nuevo director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de un comunicado enviado durante la emisión del programa, explicó que en el momento en que se grabó el mismo, no le constaba ninguna queja por parte de usuarios del servicio y, además, aludió a una encuesta de satisfacción realizada tras la grabación y en la que algunos aspectos aprueban sin superar un 6. También informó de una petición a la empresa para mejorar estas cuestiones, que se controlarán en el futuro con una nueva encuesta, sin anunciar controles directos del servicio.

"Nos parece muy preocupante que tras privatizar esta prestación y cinco meses después de conocer estas críticas, no se haya realizado un control de calidad de la comida que se sirve a estas personas", ha afirmado Eduardo Zorrilla, concejal electo de Adelante Málaga, quien ha pedido que se preste este servicio de manera pública.

De hecho, desde Adelante Málaga apuntan que en el mismo programa de Chicote se mostraba la diferencia de calidad con una localidad en la que el propio consistorio presta el servicio, como es Jerez de la Frontera. Para Zorrilla, "esto demuestra una vez más que las subcontrataciones comportan un recorte en la calidad".

"Un servicio público sería más barato y se prestaría de una manera más satisfactoria", ha concluido Zorrilla, que ha considerado que como mínimo en los pliegos deberían primar los aspectos de calidad y deberían controlarse más.

PSOE exige que se depuren responsabilidades

Por su parte, la concejala socialista responsable del Área de Derechos Sociales, Rosa del Mar Rodríguez, ha criticado que "en el día de ayer [este miércoles] un programa de televisión sacó a relucir la situación tan vergonzosa que viven los mayores de nuestra ciudad que reciben un servicio de comida a domicilio de pésima calidad". Ante esto, los socialistas se preguntan "si el Ayuntamiento era conocedor de dichas quejas y no hizo absolutamente nada para solucionarlas o si hacía una extrema dejación de funciones en lo que a la supervisión de ese servicio se refiere".

"Nos consta que los usuarios, que son personas muy mayores, de extrema dependencia y en su mayoría en situación de aislamiento social, han transmitido quejas y descontento ante la mala calidad y escasa cantidad de los alimentos que recibían así como que no estaban adaptados a sus necesidades", ha señalado la edil del PSOE, que ha asegurado que "muchos de estos usuarios optaron por no recibir más este servicio y otros, ante la imposibilidad de no poder permitirse económicamente otra forma de alimentarse, se han visto resignados a continuar aun a su pesar".Rodríguez ha explicado que "pese a que las reclamaciones a la empresa responsable del servicio de comida a domicilio se han estado realizando de manera continuada, ésta no ha hecho nada para solucionarlo provocando que muchos de estos mayores estén mal alimentados".

Así, según el PSOE, detrás de esto subyace "la absoluta falta de control y seguimiento" que ejerce el Ayuntamiento de Málaga en todas las actividades que tiene subcontratadas, "algo especialmente sangrante cuando nos referimos a las personas más vulnerables". "No podemos consentir semejante dejación de funciones ya que una vez que se contrata el servicio luego desconocemos por completo si se presta según las condiciones acordadas", ha concluido.