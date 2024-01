Estas son las calles de Torremolinos que formarán parte de la Zona de Bajas Emisiones

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Torremolinos entró en vigor el pasado 1 de enero de 2024. Para su implantación, el Ayuntamiento de Torremolinos elaboró una ordenanza municipal en la que se indicaban las calles que forman parte de esta zona, que abarca el centro de la ciudad, así como los vehículos que pueden transitar por ella y los que tienen prohibido la entrada.

De momento, el Consistorio no impondrá sanciones en los primeros seis meses de aplicación. El Ayuntamiento trabaja en una campaña de comunicación, sensibilización y participación para informar a todos los ciudadanos de lo que supone la aplicación de la ZBE y se ha instalado un sistema de cámaras de videovigilancia para su control.

Calles de la Zona de Bajas Emisiones en Torremolinos

En Torremolinos la Zona de Bajas Emisiones queda circunscrita al centro. Las calles que la forman son: un tramo de Hoyo, entre Eduardo Aguilera y Maestra Miret; Río Aranda, Eduardo Aguilera, Maestra Miret, la avenida de los Manantiales entre plaza Picasso e Isabel Manoja, el ramal de los Manantiales, Río Salazar, Río Arba, Río Subordán, Madre del Buen Consejo, un tramo de calle María Barrabino y la vía Río Mesa.

Pueden transitar por esta zona sin ningún tipo de restricción los vehículos registrados en Torremolinos con etiqueta 0, ECO y C. En cuanto a los que tienen etiqueta B, podrán entrar en la ZBE sin ningún tipo de restricción en horario de 21:00 a 08:00 horas, o a cualquier hora del día siempre que vayan a carga y descarga, a acceder a algún establecimiento hotelero o entrar a un parking particular o de pago. Salvo dichas excepciones, los vehículos con etiqueta B no pueden transitar por las mencionadas calles de Torremolinos entre las 8:00 horas y las 21:00 horas.

Tampoco podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones los vehículos carentes de etiqueta ambiental, mientras que cualquiera puede circular mediante una autorización municipal expresa del Ayuntamiento de Torremolinos.

ZBE en la provincia de Málaga

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2022 el Real Decreto que regula las ZBE, cuyo establecimiento se recoge en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a adoptar planes de movilidad urbana sostenibles “antes de 2023” o de su finalización.

En el caso de la provincia de Málaga, la norma afecta a localidades como Málaga, Marbella, Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Estepona, Torremolinos, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria, según los puntos marcados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Su implantación se encuentra al ralentí, y solo los municipios de Torremolinos y Marbella han instaurado estos espacios en tiempo y forma.

En Málaga capital la ZBE entrará en vigor, de forma gradual, a lo largo del primer trimestre del 2024. El Ayuntamiento de Málaga elaboró una ordenanza de Movilidad Sostenible en el que se indicaban las calles que formarían parte de esta zona, así como los vehículos que tendrán permitido entrar y los que lo tendrán prohibido. Las restricciones llegarán a partir del segundo año para los coches y las motos y a partir del quinto para las furgonetas.