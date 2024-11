Así dio el pistoletazo de salida en Málaga The Champions Burger Smash Edition

Inauguración The Champions Burger Smash Edition en Málaga.

Málaga se ha convertido en el epicentro gastronómico de España con el inicio de The Champions Burger Smash Edition. Este pasado jueves, el evento abrió sus puertas, marcando el inicio de 12 días dedicados a una de las tendencias más innovadoras en el mundo de las hamburguesas: las smash burgers. Estas hamburguesas, preparadas con una técnica que consiste en aplastar la carne en la plancha para potenciar su sabor y jugosidad, prometen conquistar el paladar de los asistentes y revolucionar la escena culinaria.

La jornada inaugural contó con la presencia de autoridades locales como Luis José Rodríguez del Pozo, diputado de Seguridad y Emergencias de la Diputación Provincial de Málaga, y Carlos Gómez-Cambronero Sainz de la Maza, director general de Comercio, Gestión de Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial del Ayuntamiento de Málaga. Ambos realizaron un recorrido por los food trucks, conversando con los hosteleros participantes sobre las propuestas gastronómicas que han preparado para la competición.

El evento no tardó en atraer a numerosos malagueños, deseosos de descubrir qué convierte a las smash burgers en el fenómeno del momento. Con la participación de 25 hamburgueserías de primer nivel, cada uno instalado en su propio food truck, esta edición especial busca coronar a la mejor smash burger de España. Cada restaurante participante ha creado una receta exclusiva para este campeonato, lo que garantiza que cada hamburguesa sea una experiencia única. Desde combinaciones clásicas hasta propuestas más arriesgadas con ingredientes gourmet, los asistentes tienen la oportunidad de degustar auténticas obras maestras culinarias.

Acto simbólico de inauguración de The Champions Burger Smash Edition

El carácter innovador de The Champions Burger Smash Edition no solo radica en la técnica de cocinado, sino también en el formato del concurso. Es el público quien tiene el poder de decidir, a través de sus votaciones, cuál es la hamburguesa más destacada. Esto convierte la experiencia en una fiesta interactiva en la que los comensales no solo disfrutan de la comida, sino que también se convierten en jueces.

The Champions Burger no es un evento cualquiera. Se trata del mayor festival gastronómico de hamburguesas en España, que ha recorrido 18 ciudades en busca de la mejor propuesta del país. Con más de 2,3 millones de visitantes en su trayectoria, esta cita gastronómica se ha consolidado como un referente. La elección de Málaga como sede de esta edición especial no es casualidad. La ciudad, con su vibrante cultura gastronómica y su posición como destino turístico de primer nivel, es el lugar ideal para albergar un evento de esta magnitud.

Si aún no has tenido la oportunidad de visitar este campeonato, tienes hasta el 9 de diciembre para disfrutar de esta experiencia única. ¿Te atreves a probar la hamburguesa que podría coronarse como la mejor smash burger de España?