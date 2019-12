Sin Villalobos y con Paco

Un año, como nos ilustraba Forrest Gump al hablar de la vida… un año es como una caja de bombones: nunca sabes lo que te va a tocar.

Cuando comienza, el 1 de enero, no sabes qué ocurrirá, qué pasará durante los próximos 365 días, cómo acabarán esos doce meses. De hecho, cuando empieza un año, solo puedes estar seguro de una cosa: al terminar el año, Paco De la Torre seguirá siendo el alcalde. Aznar trajo la idea de la limitación de mandatos, y Paco los mandatos ilimitados. Si alguien quiere apostar su dinero a que ya este es ya su último mandato corre alto riesgo de perderlo. De la Torre ha ganado más veces las municipales que Messi la Champions. Es el Messi de las municipales. Este año ha vuelto a ganar las elecciones, y subiendo. Hay que quitarse el sombrero, o como decía Valle Inclán, quitarse el cráneo…

–La verdad, estimado Paco, celebro este premio que te dan hoy… cuando quizá todavía es demasiado pronto para homenajearte, en mitad de tu carrera como alcalde…

Por lo demás, queda dicho: un año es siempre incierto. Pueden pasar cosas imprevisibles, impensables, casi imposibles. Por ejemplo, Celia Villalobos ha dejado la política. Bueno, tal vez la política la ha dejado a ella… pero en definitiva ella ha dejado de estar ahí. Celia era parte del paisaje, como los Baños del Carmen cayéndose a pedazos, cada vez más deteriorado, siempre polémico, pero siempre ahí (Bueno, los Baños al menos tienen el encanto de la bahía de Málaga, si es que no nos ponen el mamotreto ese por medio, claro). En fin, a ver si alguna vez acabamos con esa polémica de los Baños, que está ahí desde los años ochenta, como Celia Villalobos… que ya llevaba treinta años en el Congreso, treinta años literalmente. Eso es mucho.

–¿Vosotros sabéis cuántas partidas de Candy Crush son treinta años?

Si Monterroso le dedicara un cuento a la ex alcaldesa, sin duda hubiera escrito: “Cuando el dinosaurio despertó, Celia ya estaba ahí”. En fin, nada es eterno. Bueno, salvo Paco de la Torre, claro. La echaremos de menos, al menos los columnistas. Era una proveedora inagotable de temazos.

Lo cierto es que en un año pueden pasar muchas cosas. Seguramente algunos malagueños este año hayan llegado a aprenderse el nombre del candidato del PSOE al Ayuntamiento de Málaga. Bueno, quizá no importa demasiado. Es el tercero que le ponen a Paco de la Torre, o el cuarto. Y lo malo es que al menos antes, al rendirse, podían colocarlos en algún departamento de la Junta. Ahora ya no tienen un lugar seguro al que ir, o al menos no a la Junta. Ni a la Diputación, donde el presidente Elías Bendodo

–[El director del periódico, Antonio Méndez, interrumpe a Teodoro León Gross en este punto]: “Pero, Teo, Elías Bendodo no es el presidente de la Diputación”.

–¡No jodas!, ¿en serio? ¿entonces quién es?.

Bromas parte, todos sabemos que el presidente de la Diputación es… es… bueno, todo sabemos que es muy bueno…

Este año todos experimentamos una cierta emoción al ver tomar posesión al Gobierno del cambio en Andalucía

Este año todos experimentamos una cierta emoción al ver tomar posesión al Gobierno del cambio en Andalucía. La verdad es que algunos ya pensábamos que nos moriríamos sin ver cambiar el Gobierno andaluz. Algunos de hecho ya han muerto sin verlo.

–Alcalde, creo que algunos sospechan que les va a pasar eso mismo contigo.

Ver a Moreno Bonilla y a Elías Bendodo, a quienes habíamos visto crecer desde que eran unos cachorros de Nuevas Generaciones, resultó conmovedor. Creíamos que los votantes los iban a mandar al paro… y ahora son ellos los que empiezan a mandar al paro a los votantes. Justicia poética.

En fin, muchos ya pensaban que a Juanma Moreno lo enterrarían con esa prenda imposible llamada fachaleco… Y resulta que se ha puesto de moda. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay, Dios, como cantaba el gran Rubén Blades.

No, la verdad es que está funcionando muy bien el Gobierno andaluz de PP y C’s, un gran tándem… Claro que el tándem no es exactamente Juanma Moreno y Juan Marín, sino Juanma y Bendodo, porque a Juan Marín apenas se ha dado a conocer más allá de Sanlúcar. Parece que Juanma y Elías barajaron la idea de ponerle una chapita en todas sus chaquetas con la leyenda “Juan Marín, vicepresidente del gobierno Bendodo" pero, por lo que sea, no ha cuajado.

Bueno, hablemos de cosas importantes. O sea, del clima. 2019 ha sido el año más seco de la Historia… Y ahora ya no hablamos de Juan Marín.

Quizá la noticia más importante del año sea precisamente esa: la sequedad, el cambio climático, la crisis del clima que amenaza seriamente el planeta. Pero algunos aún siguen pensando que no, que quien tenía razón es el primo de Rajoy. Se lo tengo que preguntar a Pablo Montesinos, que está en Génova pero que este año se ha enterado de que era malagueño cuando lo han puesto en las listas. Y claro, con tantas elecciones, pues ha venido mucho por aquí… y gracias a las app de su iPhone, viene sin perderse

–Oye, Pablo, lo mismo tú no venías por aquí desde antes de ser Paco alcalde... ¿no?

La Diputación ha introducido el debate, necesario y apremiante, de la Málaga vacía… a ver si da lugar a algo más que retórica vacía, como tantas veces.

Ahora, al mirar atrás, la historia de este año fue el rescate de Julen. Fue conmovedor, ese hijo de todos tragado por la tierra. Pocas veces se han visto una fusión tan brutal de sentimientos. Y pocas veces ha podido percibirse hasta qué punto eso puede ser peligroso. Ni al periodismo ni a la política les conviene actuar por emociones. La mala noticia es que eso sucede cada vez más.

–Por cierto, ¿está todo pagado en ese operativo?

Lo pregunto porque este año, cuando reapareció la maldita gota fría en el Valle del Guadalhorce, supimos que no se habían pagado las ayudas de la gota fría del año anterior. El Gobierno está en funciones… pero no funciona. O al menos no paga sus deudas.

En fin, este año ha vuelto a llover, lloviendo sobre mojado. Por supuesto sabemos que nunca llueve a gusto de todos, pero en las zonas catastróficas llueve a gusto de nadie.

Hay días que en que todo parece una zona catastrófica, pero vivimos en un lugar privilegiado.

¿Grandes proyectos? El tercer hospital, el Metro al Civil, el Guadalmedina… O sea, los de siempre

A todo esto, ¿Grandes proyectos? El tercer hospital, el Metro al Civil, el Guadalmedina… O sea, los de siempre. Como cada año vuelven a ser las promesas estrella. Claro que prometerlos es fácil, lo difícil es hacerlos. Que se lo digan al nuevo delegado de Salud, que era un fenómeno criticando a su antecesor, y ahora habla menos que un mudo en el psicólogo. ¿Se acuerdan de cuántas veces hemos creído que ya era la hora de los Baños del Carmen o del Guadalmedina?

Por lo demás, la rehabilitación de La Alameda es la gran noticia en la ciudad. Se inauguró el 14 agosto. Pero ha quedado tan bonita que un día después de las luces, el 30 de noviembre, las volvieron a inaugurar. En la última foto había presidente, un alcalde, un consejero de la Presidencia, tres consejeros de Cultura, Educación y Deporte, Fomento, Marifrán Carazo, el vicesecretario de comunicación del Partido Popular y diputado por Málaga, Pablo Montesinos, varios delegados, concejales, incluso algún objeto sonreidor no identificado. El premio de las inauguraciones aquí es como la Lotería de Navidad: siempre sale muy repartido

–En fin, yo no descartaría que la vayan a seguir inaugurando.

Bueno, el tema urbano del año ha sido el de los patinetes… La pregunta es ¿cuántos años va a ser el tema del año? Si ha habido que esperar casi una década para afrontar el ruido con las Zonas Acústicamente Saturadas o ZAS, eremos lo que tardan con los Vehículos de Movilidad Personal o MVP, antes de que dejemos de ver patinetes tirados en cualquier esquina, en cualquier acera, en el baptisterio de la Catedral, en tu cuarto de baño… El texto ya se ha anunciado varias veces… pero no llega. Es raro eso en Málaga ¿no? Que algo se anuncie pero se retrase, y se retrase, y se retrase…

Hablando de retrasarse, el jeque no ha llegado a dar la cara en este año fatídico para nuestro Málaga. El jeque está más desaparecido en el combate que Chuck Norris. La nueva versión de ¿Dónde está Wally? podría llamarse ¿Dónde está Al-Thani? En fin, se ha visto menos a Al Thani que a Juan Cassá después del 26M. O ahí ahí.

César Ramírez, un tipo de cuidado… que ha algunos nos ha dejado no pocas cicatrices en el cuerpo. No se asusten; es cirujano y de los muy buenos

Por cierto, al que sí veo es a César Ramírez, un tipo de cuidado… que ha algunos nos ha dejado no pocas cicatrices en el cuerpo. No se asusten; es cirujano y de los muy buenos. Símbolo de la sociedad civil. A menudo hablamos tanto de políticos, buenos o malos, malos o peores, que nos olvidamos de empresarios, abogados, arquitectos, médicos, publicistas… que nos hacen mejores como los premiados de esta noche, como tantos, del karateka Damián Quintero al programador Bernardo Quintero, del rector José Angel Narvaez, reelegido otro mandato, a Ángel García Vidal (esta ciudad tiene buenos ángeles, aunque ninguno como los ángeles de la noche o los ángeles del Comedor de Sano Domingo); en fin, de Pablo Alborán a Antonio de la Torre, que recogió un Goya este año. Quiero decir, otro…lleva 13 nominaciones. Algún día serán tantas como años del alcalde en la Alcaldía. Un duelo apasionante.

Antonio es embajador de los Goya que en pocos días se celebrarán en Málaga, con un Goya de Honor para Pepa Flores. Aunque el Honor de Pepa Flores está muy encima de los premios y de las flores. No necesita más flores ella, ni ella ni Antonio Banderas. O sí, no hay que cansarse de las flores para Antonio que este año alcanzó el hito de su teatro del Soho. Claro que con Banderas empieza a pasar lo contrario que con Al Thani: si abres el periódico sabes que siempre está allí.

–Bravo, en todo caso, por su determinación para hacer ese Teatro del Soho. Antonio ya es el niño de nuestro soho.

En fin, gloria a los que están y gloria a los que se han ido. Como recordaba Antonio, hemos despedido a Manuel Alcántara, Eugenio Chicano, Damián Caneda, Paco Oliva, Carlos Hernández Pezzi…

Un año es una unidad de medida… la unidad de medida de la memoria. Todos nos acordamos en qué año nacimos, por ejemplo 1966, todos nos acordamos que año nos casamos, qué año nació nuestro primer hijo, o el segundo, o los atentados del 11M, o qué año llegó Paco a la Alcaldía. Nos acordamos de muchas cosas por el año en que sucedieron. También de las despedidas tristes. Hoy celebramos que un año más vencemos al tempo. Todos nosotros, no solo Paco de la Torre, aunque eso sí, si alguien es capaz de vencer al tiempo, sin duda es él. Enhorabuena a ti y a todos los premiados. Gracias