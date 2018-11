El extenso saldo de infraestructuras que la Junta deja pendiente en Málaga

El resultado de las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre, que pondrán la base de la legislatura número once en la región, debe determinar en buena medida el devenir de algunas de las grandes asignaturas pendientes en materia de infraestructuras y equipamientos en la provincia de Málaga. El recientemente concluido mandato autonómico echó el cierre sin especiales avances en asuntos que fueron enarbolados como compromisos estratégicos del Gobierno andaluz.

Ni el parque metropolitano en Arraijanal, ni la red de carriles bici, ni la terminación de la red del Metro, ni la depuradora Norte del Guadalhorce son hoy realidad. Y no lo serán, en el mejor de los casos hasta dentro de algunos años. El papel del futuro Ejecutivo será clave no sólo en la materialización de estas obras, sino en la determinación de mantenerlas o no como inversiones prioritarias.

El empuje definitivo al Metro

El calendario actualmente manejado por la Consejería de Fomento apunta a finales del año 2020 como horizonte de llegada de los trenes a la estación Atarazanas, en la Alameda Principal. El avance de los trabajos ya en marcha en el recorrido de prolongación desde el intercambiador de Renfe, dejándose sentir en Callejones del Perchel, la Avenida de Andalucía y la propia Alameda, es asumido por todos los actores políticos con capacidad de tener representación en el Parlamento andaluz tras el 2-D. Una convicción diluida cuando en el esquema del proyecto se añade el tramo en superficie hasta el Hospital Civil.

En este caso, la posición ya anunciada por el Partido Popular es radicalmente contraria a la ejecución de esta parte del recorrido. "Un perro es un perro y un metro es un metro", vino a resumir semanas atrás el presidente de los populares andaluces, el también candidato por Málaga, Juan Manuel Moreno Bonilla, para anunciar que en caso de ser presidente paralizará la licitación ya en marcha para la contratación de este tajo.

En el supuesto de que el color político del próximo Gobierno andaluz no sea azul, todo indica que se mantendrá activo el procedimiento, que podría permitir tener la adjudicación de los trabajos antes de mediados del año que viene. Por más que pueda culminarse esta fase de la tramitación, el interrogante sobre si la Junta podrá o no ir adelante con la obra se mantiene, toda vez que la posición del Ayuntamiento es igualmente contraria a la intervención a ras de calle. Algo ya reconocido abiertamente por el actual consejero del ramo, Felipe López.

Soluciones al caos del PTA

El último compromiso asumido por la Junta de Andalucía apunta a que antes de finales de año serán licitadas las obras de mejora del acceso principal al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), por 3,2 millones de euros, buscando con ello aliviar parcialmente los graves problemas de movilidad con los que se topan a diario los miles de trabajadores de la tecnópolis. La precaria situación en la que se encuentra este espacio empresarial, joya de la corona productiva de la provincia, hace que el diseño de nuevas infraestructuras deba ser prioridad para los nuevos responsables.

Actualmente, Fomento tiene en marcha un estudio mediante el que concluir cuáles son los medios más adecuados para responder a estas necesidades, sin descartarse la posible prolongación del Metro en superficie desde la ampliación de la Universidad; la implantación de una lanzadera bus-Metro, o la exigencia de una extensión de la línea del Cercanías a Álora (competencia en este caso del Gobierno central). El malestar creciente entre los trabajadores y las propias empresas asentadas en el parque hace que la semana próxima se convocó por redes sociales un paro de 10 minutos.

Arraijanal y el parque eterno

Casi diez años después de que por vez primera la Junta pusiese sobre la mesa la idea de construir un parque metropolitano sobre los más de 500.000 metros cuadrados de Arraijanal, no hay un solo paso dado sobre el terreno. Y esto lo convierte en asunto clave para el mandato que viene. La dilación protagonizada por la Administración regional es tal que no fue hasta el pasado mes de febrero cuando, por fin, adjudicó la redacción del proyecto de diseño de la zona verde.

10 años Transcurren desde la primera ocasión en que la Consejería de Ordenación del Territorio puso sobre la mesa la idea del parque metropolitano

Conforme a las condiciones de la contratación, que recayó en la firma Buró 4 Arquitectos, el plazo de desarrollo del documento es de 36 meses, lo que aplaza a principios de 2021 la entrega del documento. La futura actuación, que difícilmente verá la luz dentro del mandato próximo, reduce significativamente la superficie del parque, al tener de detraer el espacio cedido a la Fundación del Málaga C.F. para la ejecución de la Academia.

La intervención busca ser lo más respetuosa posible con el entorno, regenerando las dunas del sector y "reconstruyendo las características del espacio natural". El coste estimado para la obra se sitúa en unos 5,5 millones, muy lejos de los 17 que llegaron a barajarse en 2010. En cuanto al plazo de redacción del documento, se apunta del orden de diez meses. La oferta de Buró 4 fue de 240.000 euros (sin IVA), lo que supone una rebaja del 21% sobre el valor inicial.

La depuradora esperada

Es otra de las grandes asignaturas que aún tiene pendiente de saldar la Junta. Y como ocurre con otras tantas demandas históricas, tienen que transcurrir aún varios años antes de que se dé respuesta a la misma. Fue en abril de 2005 cuando el organismo Giasa, ya extinto, anunció la licitación de la consultoría correspondiente al Proyecto de Concentración de Vertidos y Pliego de Bases de la Edar de la Aglomeración Guadalhorce-Norte. 163 meses después de aquel primer hito, la fotografía de la iniciativa no permite ver una instalación ya en funcionamiento, ni siquiera una obra en marcha.

El último paso dado por la Consejería de Medio Ambiente está relacionado con la adjudicación a una empresa de la adaptación del proyecto original de la EDAR. La firma dispone de seis meses para realizar el trabajo, lo que abrirá la puerta a la licitación de una planta que se valora en unos 70 millones de euros. El plazo que se maneja para su ejecución es de 36 meses, lo que aplaza a 2023 cualquier previsión al respecto.

La ausencia de esta instalación se deja notar en la falta de depuración de las aguas de los municipios de Alhaurín el Grande y de Cártama, que suman una población cercana a las 50.000 personas. Precisamente, ambas forman parte del listado de localidades que incumplen la directiva europea que obligaba a que todos los municipios de más de 15.000 habitantes depurasen sus aguas antes del 1 de enero de 2001. La infracción ha generado una multa de 12 millones de euros sobre el Estado español.

Plan Guadalmedina y Campamento Benítez

El papel de la Junta será igualmente clave este mandato para algunos de los proyectos largamente demandados por el Ayuntamiento de Málaga capital, con especial protagonismo para la regeneración del río Guadalmedina a su paso por la ciudad y el parque sobre los suelos del antiguo Campamento Benítez. La apuesta municipal pasa, en el caso del Guadalmedina, por poner en marcha la construcción de varios puentes plaza para conectar las dos vertientes del río, lo que obligaría a rebajar el lecho para poder garantizar siempre una capacidad máxima de 600 metros cúbicos por segundo.

La intervención genera no pocas dudas en el seno de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, desde la que se viene insistiendo en la necesidad de analizar las aportaciones reales de los arroyos al Guadalmedina y de llevar a cabo actuaciones en la parte alta del río. La operación del Guadalmedina queda plenamente condicionada a la decisión del Gobierno andaluz.

En caso del ser el PP el que alcance la victoria en las urnas, sus dirigentes ya han expresado públicamente que irán adelante con la intervención. En el caso del Benítez, el proyecto de urbanización sigue a la espera de recibir el informe final de la Junta.

El fracaso de los carriles bici

En enero de 2015, la entonces consejera de Fomento Elena Cortés y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, firmaron el convenio mediante el que la Junta asumía el compromiso de ejecutar casi 51 kilómetros de nuevos carriles bici, dejando en manos del Ayuntamiento otros 18. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos y las diferencias entre ambas administraciones han hecho que casi cuatro años después, la Administración regional siga sin poner un solo metro de senda ciclista en la capital.

51 kilómetros De carriles bici se comprometió a construir la Junta en enero de 2015; ahora busca impulsar los primeros 2,2 kilómetros

El último anuncio de Fomento situaba la licitación del primero de sus carriles antes de finalizar el ejercicio. Se trata del itinerario Héroe de Sostoa-Virgen de la Cabeza-Avenida Juan XXIII, con 2.253 metros y un valor asignado de 1,31 millones.

Buscando una segunda vida al 'AVE andaluz'

En 2007 la Junta tenía dibujado un mapa completo de líneas de alta velocidad mediante las que conectar en menos de una hora todas las capitales de provincia. Entre ellas, Málaga. Tal era el compromiso que puso en marcha la maquinaria para construir el bautizado como eje ferroviario transversal entre Sevilla y Antequera.

Pero la llegada de la crisis económica acabó por enterrar definitivamente el proyecto, no sin antes haber invertido sobre el terreno casi 280 millones de euros. Con ese dinero se dio forma a la plataforma entre Marchena y Antequera. En estado de abandono, el Gobierno andaluz buscó en varias ocasiones, sin éxito, la colaboración del Ejecutivo central para incorporar la terminación de la infraestructura dentro del futuro Corredor Mediterráneo, beneficiándose de ese modo de fondos europeos.

Con la llegada del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Fomento trata de nuevo retomar esta vía de reactivación de lo ya ejecutado. Un primer paso ha sido el reciente acuerdo de cesión de once kilómetros de la plataforma a Adif para recuperar el tráfico ferroviaro convencional entre Sevilla y Málaga. A partir de ahí se abre la puerta a negociar una posible cesión de los restantes 60 kilómetros.