Ibón Navarro: "Ojalá volvamos a ver el Carpena de hace años"

"Sabíamos que veníamos a ganar, solamente teníamos que centrarnos en hacer las cosas bien. Sabíamos que éramos mejores pero teníamos que demostrarlo. Controlar la ansiedad, la presión y el favoritismo, eso es lo que le ha pasado factura a los rivales del Patrioti Levice. Ellos explotaron muy bien sus condiciones y llegaron a la final", confesó Ibon Navarro tras clasificar al Unicaja para la Basketball Champions League. El técnico vasco admitió en la zona mixta postpartido que desde fuera "parecía fácil, pero no era sencillo y lo hemos hecho muy bien", aunque también es autocrítico y reconoció que los últimos minutos "no me han gustado".

El Unicaja pagó su penitencia y estará en Europa o, como dice el técnico cajista, "se recuperó en septiembre". Eso sí, "el premio es menor que lo que hubiera sido el castigo" y dejó claro que una de sus tareas al frente del conjunto cajista es recuperar su pasado glorioso: "La imagen del club y ciertos privilegios ganados en el pasado debemos volver a ganarlos. El respeto del club se ha perdido y hay que volver a ganárselo", dice mientras reniega del cartel de favorito y prefiere que el equipo "tenga hambre y sea competitivo, porque ser favorito no vale para nada".

El Martín Carpena volvió a cumplir una vez más y llevó a su equipo en volandas, respondiendo al mensaje que lanzaba en la previa Ibon. "Muy contentos de jugar en casa. Ojalá de aquí a dos semanas haya más aficionados. La consecuencia de que hagamos bien las cosas en el campo hará que la gente se enganche. Si la gente conoce esa identidad, ayudará a reforzarla. El boca a boca hará que digan que se lo pasan muy bien en el Carpena. Ojala volvamos a ver el Carpena de hace años", amplió el entrenador vasco.

El Unicaja debutará en la Liga Endesa el viernes, aunque Ibon admitió que todavía no pensaba en ese encuentro, su prioridad era esta cita, donde sacó grandes conclusiones al ver por primera vez a su plantilla al completo: "Nos hemos encontrado a un equipo con más talento y no hemos tenido la brillantez del primer día. Hemos estado algo desorganizados y en el balance defensivo se notó. En líneas generales hemos estado bien, después de saber lo que nos estábamos jugando con 24 arriba es normal que se desconecte", expresó, aunque sí tiene claro que el duelo contra el Baskonia será diferente: "El partido del viernes tiene una exigencia mayor en el aspecto físico. La exigencia ha sido más baja que lo que vamos a encontrarnos ahora, no vamos a ser tan superiores. Debemos mantener nuestro nivel, no vamos a ganar por el físico, el nivel constante y regular nos permitirá ser más competitivos".

El técnico cajista también echó la mirada atrás para hablar de la pretemporada: "Hay que felicitar al equipo porque ha hecho un buen trabajo en la pretemporada. No hubo lesiones después de una pretemporada tan larga. Hemos sido capaces de meter a los jugadores que habían faltado" e incluso bromeó el tema del porcentaje de tiros libres en el Torneo Costa del Sol: "No hemos hablado del tiro libre, sabéis que los aros del torneo no me gustaban".

El Unicaja llega al debut liguero con la alegría de haber visto mejorar en apenas semanas el nivel de Tyson Carter. Esto comentó Ibon: "La llegada de los bases le permite jugar más cómodo, pensar menos y jugar más. Además la llegada de Perry le ha ayudado también fuera del campo. Se ha integrado y adaptado mejor a la vida de Málaga. Entender cuando hemos llegado todos que si hay cosas que no haces no juegas". Por último espera que Alberto Díaz y Darío Brizuela, quienes todavía se encuentran entre algodones, "se hayan traído la receta de un equipo campeón".