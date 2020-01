La UMA y Smartick crean un test para detectar de forma rápida y gratuita la discalculia

Discalculia no es un término demasiado conocido. Ni para los que tienen esta dificultad del aprendizaje ni para los que deberían detectarla y tratarla. Por ello, los expertos aseguran que está infradiagnosticada y, por tanto, ni se actúa bien ni a tiempo para mejorar la vida escolar de estos niños.

En este campo ha trabajado el Laboratorio de Cognición Numérica de la Facultad de Psicología y Logopedia de la UMA. Gracias a un convenio OTRI (transferencia de resultados de la investigación) con la empresa Smartick se ha desarrollado un test on line y gratuito para hallar el riesgo de tener discalculia.

La prueba da un resultado inmediato, se realiza en unos diez o quince minutos, está pensada para niños de entre 6 y 10 años y se puede realizar en una tablet tras el acceso a la plataforma. “La discalculia es una dificultad específica para el aprendizaje de las matemáticas, aparece en niños con un nivel intelectual normal y no está causada por malos modelos educativos ni por la faltas de motivación del alumno”, explica el profesor de la UMA Javier García-Orza, miembro del departamento de Psicología Básica.

Hiwet Costa, doctora en Psicología Educativa y miembro de Smartick, agrega que “hay una disfunción en el surco intraparietal del área encargada de procesar el sentido numérico, es decir, lo que significan los números”. Esto supone, indican los expertos, “que no se les activa de forma automática la representación de esos números, no se aprenden las tablas de multiplicar, no entienden en significado de operaciones básicas como la resta, la suma o la división”.

Estos escolares suelen recurrir a la memoria o a contar con los dedos pero “sin entender lo que está pasando no afianzan ese conocimiento”, dice Costa. “Memorizan de forma automática un procedimiento que les das pero sin entender la lógica subyacente, para ellos no tiene ningún sentido”, agrega García-Orza. Y apunta que “hasta el momento no había herramientas para su evaluación que fuesen accesibles”. Esta prueba gratuita permitirá que se realicen más diagnósticos y, por tanto, más intervenciones. “Este es el sentido del proyecto”, apuntan Costa y Gardía-Orza.

El trabajo comenzó con el proceso de selección de tareas y el diseño de los materiales. El equipo de investigadores realizaron un test más amplio que se redujo a lo esencial. De esta forma, los que realicen la prueba tienen once ejercicios que realizar y un tiempo determinado para cada uno de ellos. En colaboración con la Universidad de Valladolid, han contado con la participación de 800 alumnos de primero a cuarto de Primaria de colegios públicos, concertados y privados de zonas con distintos niveles de renta de toda España.

Estos primeros resultados les sirvieron para hacer el baremo español. “Luego hemos citado a niños con sospecha de discalculia en el laboratorio y los hemos evaluado, estos escolares han hecho nuestra prueba y hemos comprobado que obtienen en ella una puntuación baja, existe más del 90% de precisión en el diagnóstico”, subrayan los especialistas.

Características de la prueba Destinada a niños de 6 a 10 años Se realizan un total de 11 tareas Unos 15 minutos de tiempo de realización estimado Resultados inmediatos de riesgo de discalculia Envío de un informe con las fortalezas y debilidades del escolar en cada área La prueba es gratuita Se realiza en una tablet



“El test alerta del riesgo de discalculia, pero para tener un diagnóstico hay que completar con más pruebas”, destaca el profesor de la UMA. Psicólogos, logopedas y psicopedagogos tendrán que calcular su cociente intelectual y medir su capacidad de atención y de razonamiento matemático. “Las tareas que se proponen en el test de Smartick son de habilidades numéricas básicas, algunas tienen componentes educativos pero no todas”, agrega la doctora en Psicología Educativa.

Cuando hay diagnóstico hay intervención para mejorar las habilidades matemáticas del niño, indican los expertos y señalan que la discalculia no es una enfermedad, “por tanto no se cura, pero se pueden tomar medidas para mejorar su vida escolar, entre ellas una adaptación curricular”.

También apuntan a que es heterogénea, es decir, que no tiene siempre el mismo patrón y no todos los que la tienen “fallan en lo mismo, por lo que el test es de amplio espectro de tareas para abarcarlo todo”, señalan los expertos. Se proponen tareas para evaluar la habilidad de reconocer y manipular cantidades numéricas sin contar, se incluyen ejercicios de procesamiento numérico que utilizan el código simbólico verbal, como el reconocimiento y la comparación de números y de aritmética.

Al finalizar el test se genera y envía un informe con las fortalezas y debilidades del niño en cada una de las áreas evaluadas. Si de acuerdo con sus resultados en la prueba un niño presenta riesgo de discalculia, se recomienda que las familias acudan a un profesional para una evaluación completa. Se estima que afecta de un 5 a un 7% de la población. El test estará en breve disponible en www.smartick.es.