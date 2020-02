Martín Caballero, Fernando Calatrava, Luis Castillo, Antonio Conde, Carlos Cortés y José Antonio Martín, Juan Oyón, Óscar Perea, Emilio Pérez Pizarro, Carlos Peruga y Rafael Serrano son los 11 colegiados restantes que arbitrarán. Todos dirigirán en cuartos de final y, a partir de ahí, se hará la selección para semifinales y final.

Curiosidades y cifras del torneo

La Copa del Rey de Málaga ya está en marcha aunque hasta el jueves 13 de enero no se lance el balón al aire. Casi 200 personas de la organización y de Movistar trabajan en el Martín Carpena para que todo esté listo para el jueves. Pero también en las calles de Málaga se vivirá de manera intensa la Copa. Se decoran las calles, se exponen obras de arte relacionadas con el baloncesto... Aquí un resumen en cifras y curiosidades de lo que es la Copa del Rey 2020.

¡Un resumen con todos los datos!

Top 10 de momentos históricos del Carpena

La Copa del Rey que comienza este jueves en Málaga colocará de nuevo al José María Carpena como foco del baloncesto español y europeo durante cuatro días. La Copa ACB es la competición que concentra más atención mediática en el marco doméstico. Hace ya más de 20 años de la inauguración, fallida en primera instancia porque se detectaron grietas en la cúpula. Se lanzó el balón por primera vez al aire en un partido oficial del Unicaja, el debut de la temporada 1999/00 ante el Barcelona.

Desde entonces ha habido momentos de alegría, máxima intensidad, pena, sensación de euforia y de fracaso. Cuando se hace una recopilación siempre se dejan momentos históricos fuera. En estos 20 años los ha habido muchos. Se dejan fuera varios, como la propia inauguración interruptus; la presencia, rozando los 40 años, de Oscar Schmidt Becerra en un partido amistoso con el Flamengo buscando el récord histórico de puntos de Kareem Abdul Jabbar; la mayor diferencia en un partido a favor del Unicaja (111-55), conseguida en un duelo ante el Joventut en 2011; los diferentes partidos de la selección española, presencia acentuada en los últimos veranos; los partidos que jugó el Clínicas Rincón de Liga LEB, en el que Alberto Díaz aparecía ya en el Carpena; algún mate espectacular de Milan Gurovic o Jeff Brooks; o cuando Jerry West, el mister logo de la NBA, estuvo en el palco del Carpena buscando jugadores. Pero ahí va la recuperación.

Presentación de un libro

La Copa del Rey tiene gran cantidad de actos paralelos. uno de ellos será el sábado la presentación del libro Aquellos Maravillosos Aros, a las 13:00 horas, en la sede principal de Endesa en Málaga (Calle Maestranza, nº 6). Escrito por el periodista de El Correo Gallego Xabier Sanmartín, contiene 63 reportajes sobre grandes del baloncesto de los años 80 y 90 con 63 opiniones invitadas, anécdotas y fotografías.

Al acto de presentación en esa sede malagueña cedida por Endesa como entidad colaboradora del proyecto, acudirán como invitados en la mesa, junto al autor: Anicet Lavodrama, pívot de equipos ACB como OAR Ferrol, CB Valladolid y Joventut; Mel Otero, subdirector de Deportes de La Sexta, colaborador de La Opinión de Málaga y narrador de DAZN; Pepe Pozas, capitán del Obradoiro; Antonio Rodríguez, delegado ACB de televisión en el equipo deportivo de Movistar+; Berni Rodríguez, ex capitán del Unicaja, así como una persona en representación de Endesa.

Endesa ofrece el mejor baloncesto

Endesa, patrocinador oficial de la Copa del Rey de Baloncesto, llenará estos días de actividades las calles de Málaga con acciones para todos los públicos, deportivas, de ocio y también culturales, dentro de la apuesta de la compañía energética por este deporte.

Las actividades arrancaron con el inicio de la Minicopa Endesa, una competición que comienza en la Ciudad Deportiva de Carranque con el partido entre el Unicaja Andalucía-Cenor Obradoiro CAB, que tendrá lugar a las 15.00 horas, y que tiene previsto un calendario de un total de 17 partidos en este espacio hasta la Final, que se celebrará a las 12:30 horas del domingo en el Martín Carpena.

Una nueva imagen para el Carpena

El Unicaja estrenó el Carpena una vez tuneado para la Copa del Rey. La primera sesión que se celebró, de 11:00 a 12:20 horas, permitió ver cómo ha quedado el pabellón para la fiesta. Por estrenar, son nuevas hasta las canastas. Se han colocado unas flamantes Spalding que ya se quedarán fijas para uso del Unicaja en lugar de las Mondo que estaban. Hay bullicio en la zona de prensa, donde se reparten las acreditaciones. Caras conocidas, abrazos de cadencia anual y también prisas por que todo esté a punto, que estará.

La cartelería interior, la zona mixta, sala de prensa y trabajo de medios ya están listas para meter en situación al que llega. Los cientos de voluntarios que intervienen en la Copa se organizan. Pero lo que más impresiona es la pista central. Se han hecho cambios importantes, más allá que el de las canastas.

Pléyade de leyendas en el Meliá

En el verano de 1991 Alexander Yakovlevich Gomelsky y Scotty Marie Pippen tomaban el sol en el mismo hotel. 20 días antes de la coincidencia, Pippen levantaba su primer anillo de campeón de la NBA después de una final memorable en la que los Chicago Bulls se merendaron (4-1) a los Lakers de Jhonson, Worthy, Perkins o el joven Divac. Empezaba el reinado rojo en la NBA. Según recogía Diario 16, Pippen rechazaba ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona. “La NBA es muy larga, 82 partidos en ocho meses más los de exhibición, estamos muy cansados cuando acaba la temporada”.

Pippen no estaba al tanto de lo que se estaba cociendo a fuego lento y la culpa la tenía un viejo de los que veía disfrutar con su familia en el hall del Meliá Costa del Sol. Gomelsky no sólo era el seleccionador de la URRS. Era uno de los hombres más importantes del baloncesto en territorio europeo, sumaba siete oros en los Europeos, dos en el Mundial y un oro olímpico: el de Seúl 88, cuando eliminó a los Estados Unidos y le ganó la final a Yugoslavia. Ése oro fue el final de los jugadores amateurs en el combinado estadounidense. Menos de un año después, en Barcelona 92, Pippen formó parte del Dream Team, Yugoslavia y la URRS no existían. En su lugar, Croacia (plata) y la Comunidad Estados Independientes (bronce).

Homenaje a Javier Imbroda

La Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto quiere reconocer la figura de Javier Imbroda por su dilatada trayectoria como entrenador y a su constante implicación, colaboración y generosidad con el mundo del baloncesto. Por todo esto la AEEB ha decidido nombrarle Miembro de Honor de la asociación.Imbroda ha entrenado durante 17 temporadas en la liga ACB y ha sido seleccionador nacional español entre 2001 y 2002. Elegido como Mejor Entrenador del Año “Memorial Antonio Díaz Miguel” de las temporadas 94-95 y 98-99. Actualmente es Consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía.La entrega se realizará en los prolegómenos del partido de MiniCopa que enfrentará a Unicaja Andalucía y Real Madrid, el viernes 14 de febrero a las 12:00 horas, en la pista principal de la Ciudad Deportiva de Carranque (Avenida Santa Rosa de Lima, 7 – Málaga).