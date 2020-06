El Unicaja se mete en la burbuja

El Unicaja se entrenó por la mañana en Los Guindos, tomó un chárter fletado por la ACB y se plantó en Valencia pasadas las 20:00 horas. En la ciudad del Turia entró en una burbuja de la que, con suerte, saldrá el 1 de julio. Como muy pronto, si las cosas no fueran bien en la primera fase, lo hará el 26 de junio. Una situación inédita en el deporte profesional moderno, tras una hibernación competitiva de más de tres meses en mitad de temporada, dos meses sin trabajar en una cancha y sólo dos semanas previas de trabajo colectivo. Algo extraordinario, sin duda.

La ACB ha seguido la estela de LaLiga de fútbol y completará la temporada, parece ya sí que sin punto de no retorno. Hay focos activos del COVID-19 en toda España, el último rebrote peligroso en zonas sanitarias en Vitoria y Bilbao, ciudades de dos equipos participantes en esta fase final. Pero se ha intentado precintar en Valencia una zona segura para el desarrollo del desenlace de la ACB. Sólo Alemania e Israel continúan en liza de las de FIBA Europa. Es una manera de sacar músculo también, para recordar que es la mejor liga de Europa.

El Unicaja se desplaza con 27 integrantes a Valencia. Todos ellos pasaron al llegar un test de coronavirus, las famosas PCR. Hasta que no conozcan los resultados, los miembros de la expedición deberán estar confinados en el hotel, sin poder salir de sus habitaciones, todas individuales. Los 12 equipos participantes se han dividido en tres hoteles, cuatro en cada uno. El Unicaja estará en el Tryp Valencia Oceanic. Los jugadores se podrán mover en un entorno de dos kilómetros, tendrán zonas de ocio en los hoteles y podrán ir, por ejemplo, al Oceanográfic, un icono de la ciudad.

Se espera que a lo largo de este viernes se conozcan los resultados de los test y ya por la tarde, de no mediar resultados extraños, su pueda entrenar en las instalaciones de L'Alquería, donde habrá turnos horarios y dispersión de pistas para que hasta cuatro equipos puedan entrenar de manera simultánea. Siempre se utilizará el mismo autobús desde que se ponga un pie en Valencia y también el mismo vestuario en la gran instalación inaugurada hace dos años y que es vanguardista en Europa, un punto clave en la elección de la ACB. El domingo volverán a repetirse las pruebas antes de que el miércoles se puedan jugar partidos.

El personal de la organización está desde el miércoles en Valencia y este jueves llegaron todos los equipos. En la expedición del Unicaja, la baja de Francis Alonso, que sobresaltó a todo el baloncesto español. Hubo casos anteriores a los inicios de los entrenamientos en los clubes, pero no después que se hicieran públicos. Las pruebas posteriores no mostraron nada raro en los demás compañeros y miembros. Viajaron, pues, 14 jugadores. Alberto Díaz, Gal Mekel, Pablo Sánchez, Josh Adams, Darío Brizuela, Adam Waczynski, Axel Bouteille, Melvin Ejim, Carlos Suárez, Marko Simonovic, Deon Thompson, Frank Elegar, Volodymir Gerun y Rubén Guerrero. Además, los cuatro entrenadores (Luis Casimiro más sus ayudantes Ángel Sánchez-Cañete, Germán Gabriel y Paco Aurioles), el delegado (Javi Salvo), el preparador físico (Diego Vázquez), el doctor (Diego Montañés), tres fisioterapeutas (los dos del primer equipo, Mario Bárbara y Ale Ballesteros, más Ana Muñoz, que trabaja con la cantera y refuerza en este contexto en el que habrá mucho trabajo de recuperación), los responsables de prensa (Rosa Mariscal e Ignacio Almarcha) y el responsable de material (Diego Iván Ruiz). El presidente, Eduardo García, y el director deportivo, Manolo Rubia, viajarán para la fase final, pero en el protocolo se recoge que se alojarán en un hotel distinto y no podrán tener trato con los jugadores y miembros de la expedición aunque podrán ir a los partidos entrando por un circuito diferente.

Después de que el trabajo en Los Guindos haya sido ímprobo en la logística, con especial mención para Juan de Dios García, el club ha tenido que preparar una cantidad extraordinaria de material. Normalmente el viaje más largo es para la Copa del Rey o para una tanda de dos partidos de play off, no más de cinco días. En este caso son un mínimo de 15 días y un máximo de 20.

"Los viajes normales son de dos días, vas y vuelves. En 48 horas llevamos lo imprescindible para el partido. En esta concentración tan larga necesitamos muchísimo más material y maquinaria de la que podamos trasladar habitualmente", explica Ale Ballesteros uno de los fisioterapeutas: "Mandamos un baúl gigantesco lleno de material de vendaje, de tratamiento y cremas por mensajería, para que tengamos material para 20 días. Además, trasladamos la máquina Indiba y un par de Game Ready, que normalmente no trasladamos. Hemos estado preparando maquinaria para que tengamos de todo en el hotel, habrá muchísimo trabajo con los lesionados y tocados, hemos intentado nuestra sala de fisioterapia de Málaga trasladarla al hotel".

Diego Iván Ruiz, responsable de material señala que "llevamos más ropa de entrenamiento, para que tengan cambio. que haya ropa en lavandería y otra usándose. Llevamos dos equipaciones titulares y dos de reserva para cada partido, la verde y la blanca. Además, complementos de partido y entrenamiento, los papeles de partido para entrenador... Lo mandamos por SEUR y cada uno llevamos dos maletas extra en el avión".

La fisioterapeuta Ana Muñoz, mientras, hablaba de las precauciones que se toman: "Tendremos una caja del autobús al aeropuerto, pequeños geles y mascarillas, en el aeropuerto otra caja. Para las bandejas del aeropuerto la cubrimos con papeles y más mascarillas en el avión porque es cuando más riesgo de contacto hay, en espacios cerrados. Hay que lavarse las manos cada vez que se toquen pomos cada, vez que haya que ir al baño. Tras el test nos podremos mover libremente por el hotel. Llevaremos mascarillas quirúrgicas, mediremos todas las temperaturas cada mañana, aunque sea obligatorio al entrar en el pabellón, nosotros también llevaremos".

En suma, un proceso de ingeniería para que la ACB tenga su desenlace. Con el esfuerzo de clubes y jugadores, lo que parecía impensable hace un mes se va a hacer realidad. El Unicaja se introduce en la burbuja, de la que espera salir cuanto más tarde mejor.