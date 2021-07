Las 35 rutas de la Gran Senda de Málaga: el tesoro es el propio mapa

Ahora que vemos bien brillante la luz al final del túnel dejemos que los agoreros sigan ladrando hasta el Fin de los Días y vamos plantearnos redescubrir la provincia que será, sin lugar a dudas, el mejor plan para disfrutar de este verano que se presenta, como poco, arrollador.

Una excusa perfecta para volver a mirar como si fuera la primera vez Málaga y sus rincones, repleto de pueblos blancos, de cimas que coronar y valles que explorar. Porque la provincia malagueña nos ofrece todo lo que deseamos, sean cuales sean nuestros gustos: que si la montaña, que si el mar, que si el cielo, que si estar fuera de nuestras casas de una vez sin mascarillas...

Una tierra por rememorar siguiendo el camino trazado por la Gran Senda de Málaga: porque caminando se hace camino, pero también nos hacemos a nosotros mismos.

La Gran Senda de Málaga se divide en 35 etapas que recorren hasta 50 municipios, interconectándolos en un gran círculo que encierra lo mejor de nuestro hogar: el litoral, la cultura, el interior, la naturaleza, nuestro patrimonio y nuestra historia.

A pie, en bicicleta o a caballo (o a la sillita la reina si convencemos a alguien); a través de veredas, por cuencas fluviales y lagunas... A lo largo de sus más de 650 kilómetros, la Gran Senda recorre nueve comarcas, internándose o rodeando 13 espacios naturales protegidos: recorrer esta ruta de rutas es trazar un paisaje en nuestra alma. ¡Y eso sin ser cursis ni exagerados!

Un tesoro patrimonial que ha dado vida a numerosos malagueños durante la pandemia y los sucesivos desconfinamientos ofreciendo una vía de escape, aunque siempre vigilantes de las medidas sanitarias impuestas. Un modo de huir con el que sus senderistas han logrado no volverse absolutamente locos.

Por ello, ¿qué mejor homenaje a la Gran Senda de Málaga que recorrerla? Pero, eso sí, con civismo, respeto y siendo plenamente conscientes de la suerte que tenemos de poder disfrutar de ella.

¡Que ustedes lo paseen bien!

Etapa 1: de Málaga a Rincón de la Victoria

La ruta que conecta a Málaga capital con Rincón de la Victoria es la etapa 1 de la Gran Senda de Málaga y es más plano que el encefalograma de un votante de (inserten aquí la opción política que prefieran) por lo que supone una ruta muy sencilla, con una extensión de poco más de 15 kilómetros y medio.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 15,5 kilómetros aprox. Dificultad: facilísimo. Inicio: Málaga capital. Meta: Rincón de la Victoria. Tiempo: 3 horas aprox.

De hecho, es genial para hacerla en bicicleta, paseando, con tranquilidad, respirando la atmósfera salobre que tan bien viene para la tuberculosis.

Arrancando desde la playa de la Misericordia, visitaremos casi todas las playas de Málaga e importantes zonas de la capital, como la barriada de Huelin, alcanzando el litoral rinconero.

Ruta completa de la etapa 1 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 2: de Rincón de la Victoria a Vélez-Málaga

La etapa 2 de la Gran Senda de Málaga nos lleva por un paseo llano y sencillo a través del litoral malagueño, muy benigno y que recorreremos en unas cinco horas sus pocos más de 24 kilómetros de extensión.

El punto de inicio es la desembocadura del río o arroyo Totalán, justo al final de la etapa 1, río que hace de frontera entre Málaga y Rincón de la Victoria.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 24 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Rincón de la Victoria. Meta: Vélez-Málaga. Tiempo: 5 horas.

Como decimos, es una ruta de lo más sencilla: su única dificultad estriba en su longitud. Por lo demás, a lo largo del camino encontraremos agua, comida, souvenirs… Es prácticamente una ruta urbana, en casi todo su recorrido: sólo a partir del peñón de Almayate (muy reconocible gracias al Toro de Osborne que lo corona) se complica la cosa por alejarse el sendero de la carretera que vertebra la costa.

La ruta será de oeste a este, por lo que arrancamos, como hemos dicho, en Rincón de la Victoria, en el arroyo Totalán hacia los túneles de su famoso cantal en la Cala del Moral.

Ruta completa de la etapa 2 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 3: de Vélez-Málaga a Torrox

Hacia el sudeste, saliendo desde el veleño polideportivo dedicado a Fernando Hierro, parte la tercera etapa de la Gran Senda, la que conecta a Vélez-Málaga con Torrox.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 19 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Vélez-Málaga. Meta: Torrox. Tiempo: 4 horas.

Una senda que, con una duración de cuatro horas, nos llevará por poco más de 19 kilómetros de caminos costeros casi en su totalidad, y que se desarrolla en su nacimiento a través de la antigua vía pecuaria de la vereda del Camino Bajo de Algarrobo.

En somero resumen, la senda baja hasta el puerto pesquero veleño y desde aquí se alcanza Algarrobo recorriendo su litoral y pasando por las playas de Mezquitilla y las veleñas Lagos y El Morche.

Alcanzaremos más adelante el prominente faro de Torrox, desde donde tomaremos la subida al pueblo teniendo los picos de Sierra Tejeda como fondo, con sus abigarrados tonos grises y la sobresaliente Maroma como pico más alto de Málaga.

Ruta completa de la etapa 3 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 4: de Torrox a Nerja

Si recorremos la etapa 4 de la Gran Senda de Málaga, la ruta que conecta Torrox con Nerja, veremos muchas cosas durante el camino y en nuestra meta.

Ficha Ruta: lineal. Inicio: Torrox. Meta: Nerja. Distancia: 9,7 kilómetros aprox. Dificultad: ninguna. Tiempo: 2-3 horas.

Un camino bien fácil, corto y diferente que no alcanza los 10 kilómetros y que apenas nos llevará un par de horas completarla.

Nada más arrancar ya paramos para contemplar lugares muy interesantes. Y es que el comienzo de la ruta tiene como punto destacado el faro de Torrox. Este faro es el más occidental de los seis de la provincia y está situado en pleno yacimiento arqueológico: la ciudad romana de Caviclum.

Recordar que al final de la etapa hay dos espacios naturales protegidos cercanos y muy significativos para la práctica senderista: el Paraje Natural Acantilados de Maro y Cerro Gordo y el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, donde se aconsejan varias rutas: a la presa del río Chíllar, a la Fuente del Esparto, al Navachica, al Almendrón y a la Cuesta del Cielo por la Civila, y una por el arroyo de la Miel, al Peñón de los Castillejos. Por poner algunos ejemplos.

Ruta completa de la etapa 4 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 5: de Nerja a Frigiliana

El camino que conecta a Nerja y Frigiliana por la Gran Senda de Málaga, que corresponde a la etapa número 5 de este enorme entramado de trazados, es un espacio fantástico para montarnos nuestra propia película.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 15 kilómetros aprox. Dificultad: media. Inicio: Nerja.

Meta: Frigiliana. Tiempo: 5-6 horas aprox.

Esta senda se extiende a lo largo de cerca de 15 kilómetros, y se tarda unas cinco horas en recorrerla. Es una senda de montaña de dificultad media, pero no hay que menospreciar lo agreste del terreno y la posibilidad de toparnos con una climatología cambiante.

Si ya hemos visto todo lo que hay que ver en Nerja, esta ruta es una buena opción para decir adiós al municipio costero y enfilar al interior de la provincia.

Debemos saber que a lo largo de la ruta que conecta a Nerja con Frigiliana no nos toparemos con ningún núcleo habitado, por lo que tendremos que llevar una mochila bien pertrechada de comida y agua. De hecho, el único punto donde abastecerse de agua es el área recreativa del Pinarillo, que se sitúa a unos cinco kilómetros del arranque.

Ruta completa de la etapa 5 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 6: de Frigiliana a Cómpeta

La ruta que conecta a Frigiliana con Cómpeta corresponde a la etapa 6 de la Gran Senda de Málaga, recorre cerca de 25 kilómetros de montes y discurre entre fuertes repechos.

De hecho, poca broma: supone una dura ascensión de más de 1.200 metros de altitud en una sierra con picos que superan los 1.700.

Ficha Ruta: lineal. Inicio: Frigiliana. Meta: Cómpeta. Distancia: 25 kilómetros. Dificultad: compleja. Tiempo: 12 horas aprox.

Por ello hay que remarcar que es peligroso hacer el tonto y aventurarse fuera de los senderos balizados: el relieve de esta etapa que serpentea entre montañas es muy quebrado, con valles encajados, tajos impresionantes, gargantas y pendientes cerradas.

Hay numerosas veredas que ascienden o descienden de los picos, de modo que si no se conocen estos ramales hay que ceñirse al trazado de la etapa.

Ruta completa de la etapa 6 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 7: de Cómpeta a Canillas de Aceituno

La larga ruta que conduce de Cómpeta a Canillas de Aceituno tiene una extensión de 25 kilómetros, por lo que es una senda que no es para tomarse a risa -se sube dos veces hasta los 850 metros de altitud- si decidimos ponernos las botas de montaña y echarnos a ella.

Sus cerca de nueve horas de duración, sin embargo, nos brindarán hermosos paisajes y lugares en los que la soledad nos hará olvidar el mundo tan lleno de opciones de ocio en el que nos hemos empeñado en vivir.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 25 kilómetros aprox. Dificultad: media. Inicio y meta: Cómpeta - Canillas de Aceituno. Tiempo: 8-9 horas. Etapas: Canillas de Albaida, Salares y Sedella. Altitud máxima: 850 metros.

Caminando dejaremos atrás todo lo que nos roba el tiempo mientras creemos que lo estamos llenando de actividades divertidas.

Como si parar de hacer cosas y aburrirnos una sola tarde pudiera acabar con nosotros.

Esta senda atraviesa tres localidades a lo largo de su recorrido por la provincia de Málaga: Canillas de Albaida, Salares y Sedella. En estos municipios se pueden hacer paradas e ir reponiendo fuerzas y provisiones.

También esta ruta se puede reestructurar de tal modo que se acorte su extensión: las localidades son etapas que bien pueden constituir la meta. De hecho, una ruta especial para visitar El Saltillo de Canillas de Aceituno, el Caminito del Rey 2.0 no es mal plan.

Ruta completa de la etapa 7 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 8: de Canillas de Aceituno a Periana

Completada la etapa 7 de la Gran Senda de Málaga, que une Cómpeta con Canillas de Aceituno, el caminante se adentra en el octavo recorrido, entre Canillas de Aceituno y Periana.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 30 kilómetros aprox. Dificultad: fácil pero larga. Inicio: Canillas de Aceituno Meta: Periana. Tiempo: 8-9 horas aprox.

Una ruta por el interior de la provincia que arranca saliendo del municipio canillero por su vertiente oeste y que nos llevará al valle de la Fájara donde coinciden dos barrancos de interés: el de los Tajos Lisos y el de la cueva de Don Pedro.

Diremos que esta ruta es un poco larga: cerca de 30 kilómetros.

Por suerte, más allá de su extensión no es muy complicada ni dura, lo que nos llevará completarla algo más de una jornada laboral estándar: ocho horitas de nada.

Ruta completa de la etapa 8 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 9: de Periana a Alfarnatejo, con meta en Pulgarín Alto

La ruta que conecta las localidades de Periana y Alfarnatejo con meta en Pulgarín Alto, una pedanía del municipio tejón, corresponde a la etapa 9 de la Gran Senda de Málaga y el trayecto se mueve a través de un camino que recorre la base de distintas elevaciones de la cordillera antequerana, lo cual nos regalará la vista con impresionantes paisajes.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 13,5 kilómetros aprox. Dificultad: fácil pero larga. Inicio: Periana. Meta: Alfarnatejo (Pulgarín Alto). Tiempo: 3-4 horas aprox.

Con una extensión de algo más de 13 kilómetros, y una duración aproximada entre las tres y las cuatro horas, la etapa arranca, como decimos, en Periana donde se callejea un poco por el pueblo para buscar un ascenso en la calle Torre del Mar.

El camino es parte de una vereda pecuaria que va desde el pueblo al Boquete y que muy pronto contacta con la estación de Periana y de la Muela, entroncándose así con el antiguo trazado del ferrocarril suburbano, con el que coincide durante casi la mitad de la senda.

Ruta completa de la etapa 9 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 10: de Alfarnatejo a Alfarnate partiendo de Pulgarín Alto

La senda que enlaza las localidades de Alfarnatejo y Alfarnate partiendo de Pulgarín Alto, una pedanía del municipio tejón, corresponde a la etapa 10 de la Gran Senda de Málaga.

Ambas localidades ocupan las zonas menos cultivables de los llanos que las rodean, a orillas del río Sabar y entre los riscos.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 16,6 kilómetros. Dificultad: medio. Inicio: Pulgarín Alto, pedanía de Alfarnatejo Meta: Alfarnate. Tiempo: 4-5 horas aprox.

El camino conecta el denominado corredor de Colmenar y Periana con la depresión de Alfarnate-Alfarnatejo a través de un trezado que recorre la base de distintas elevaciones de la Cordillera Antequerana.

Una geografía donde, además, nos toparemos con numerosas especies florales como álamos, olmos, adelfas, encinas o quejigos, y, si tenemos suerte, con la fauna que recorre estos lugares.

El recorrido describe un gran arco entre su inicio y su meta y en su deambular nos muestra la mole de los tajos de Doña Ana y Gomer al tiempo que extensos campos de secano donde predominan los olivos.

Con una extensión de algo más de 16 kilómetros, la décima etapa de la Gran Senda de Málaga tiene una duración aproximada entre las cuatro y las cinco horas.

Ruta completa de la etapa 10 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 11: de Alfarnate a Villanueva del Rosario

La ruta que, de Alfarnate a Villanueva del Rosario, nos saca de la Axarquía por caminos monteses es lineal a menos que, como hemos dicho en otras ocasiones, decidamos darnos una paliza de más de 30 kilómetros.

Y, de igual forma, la describiremos desde Alfarnate en dirección a Villanueva del Rosario, pero se puede hacer perfectamente en sentido contrario si lo que queremos es entrar a la Axarquía en lugar de salir de ella.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 15,5 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Alfarnate.

Meta: Villanueva del Rosario. Tiempo: 5 horas. Cota máxima: 1.385 metros de altitud.

Esta senda arranca bien temprano por la mañana desde la plaza del Puente de Alfarnate, pero antes de comenzar a dar pasos debemos tener en cuenta que no hay que menospreciar la altitud en esta ruta.

Esto es así ya que a la altura media se le debe sumar la máxima cota alcanzada, que se acerca a los 1.400 metros de altitud. Un puerto en el que las condiciones climatológicas, además, pueden ser muy traicioneras.

También, los senderos tienen tramos con bastantes piedras, por lo que debemos llevar un calzado adecuado y no esas zapatillas deportivas de goma baratas que hemos cogido prestadas a nuestro chiquillo porque están pasadas de moda y nunca se las pone.

También tenemos que salir bien equipados de provisiones, ya que no hay puntos donde rellenar nuestra cantimplora hasta llegar a la zona del Hondonero, y aún así esta fuente no está tratada para el consumo humano.

Teniendo todo esto en cuenta, ya podemos arrancar desde Alfarnate, atravesando sus campos de siembra en busca de la sierra, hacia el puerto del Quejigal a lo largo de un tramo muy llano y fácil.

Ruta completa de la etapa 11 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 12: de Villanueva del Rosario a Archidona

La ruta entre Villanueva del Rosario y Archidona se corresponde con la etapa 12 de la Gran Senda de Málaga.

La mayor parte del trazado de esta ruta se realiza por fáciles pistas forestales y sendas bien acondicionadas, pero hay algunos puntos en los que deberemos extremar las precauciones.

Ficha Ruta: lineal. Inicio: Villanueva del Rosario. Meta: Archidona. Distancia: 17 kilómetros aprox. Dificultad: baja/media. Duración: 4 horas.

Por ejemplo, el descenso más empinado lo encontramos hacia la Hoz de Marín, en un terreno arenoso que habrá que bajar con mucho cuidado.

Aun así, de media es una senda fácil con una longitud de poco más de 17 kilómetros que andaremos en unas cuatro horas.

Si alguien tiene alguna duda de su recorrido, los chavales de Wikiloc nos lo ponen bien fácil compartiendo su trazado.

Ruta completa de la etapa 12 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 13: de Archidona a Villanueva de Tapia

Fácil y llana, la ruta que conecta a Archidona con Villanueva de Tapia discurre a lo largo de 17 kilómetros por la etapa 13 (o 12 más 1; no es cuestión de atraer mal fario) de la Gran Senda de Málaga.

Un camino sencillo cuyo único peligro es que atraviesa algunos tramos de carretera y un paso a nivel sin barreras, donde tendremos que, como dicen las madres, gastar cuidaito.

Ficha Ruta: lineal. Inicio: Archidona. Meta: Villanueva de Tapia. Distancia: 17,1 kilómetros aprox. Dificultad: escasa. Tiempo: 4 horas.

Una ruta que nos llevará unas cuatro horas completarla, como siempre dependiendo de nuestro estado físico, y si todo va bien, y que atraviesa Archidona desde el punto de inicio que está situado en la calle Luis Braille.

La ruta está profundamente marcada por la sierra de Archidona, que dirige su trazado. Esta mole tiene una altitud de algo más de mil metros en el pico Conjuro, cerca de la ermita de la Virgen de Gracia donde termina la vía ferrata del pueblo.

Ruta completa de la etapa 13 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 14: de Villanueva de Tapia a Villanueva de Algaidas

La ruta entre Villanueva de Tapia y Villanueva de Algaidas es una senda del interior de la provincia que corresponde a la etapa 14 de la Gran Senda de Málaga.

No es un camino especialmente complicado, sino que se desarrolla casi en línea recta, aunque cuenta con un desnivel de descenso acumulado de consideración, pero no supone un escollo de importancia.

Ficha Ruta: lineal. Inicio: Villanueva de Tapia. Meta: Villanueva de Algaidas. Distancia: 17 kilómetros aprox. Dificultad: media. Tiempo: 4 horas.

Si caminamos a buen ritmo completaremos sus cerca de 17 kilómetros en poco más de cuatro horas y disfrutaremos de un extenso mar de olivos, amén de numerosa vegetación mediterránea, hasta alcanzar a Villanueva de Algaidas y disfrutar de su iglesia rupestre excavada en arenisca junto al convento franciscano.

Pero también disfrutaremos de un paisaje marcado por la sierra del Pedroso, una auténtica isla elevada en el entorno con un alto promontorio de 1.024 metros de cota máxima.

Y entre el mar de olivos, esta mole se suma al arroyo del Bebedero, un camino fluvial que mantiene una rica vegetación con sus limpias aguas.

Este arroyo es muy importante para la Gran Senda de Málaga porque es también protagonista del inicio y el final de la próxima etapa.

Ruta completa de la etapa 14 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 15: de Villanueva de Algaidas a Cuevas Bajas

La ruta entre Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas corresponde a la etapa 15 de la Gran Senda de Málaga.

Esta senda recorre la zona más septentrional de la provincia, en el contacto con las fértiles vegas del río Genil.

Ficha Ruta: lineal. Inicio: Villanueva de Algaidas. Meta: Cuevas Bajas. Distancia: 10 kilómetros aprox. Dificultad: baja. Tiempo: 3 horas.

De recorrido corto, tan sólo 10 kilómetros -vamos, apenas tres horas de caminata-, la senda asciende al cerro de la Cruz, lo que supone una considerable subida.

Entre las curiosidades de este trazado destaca que comparte delineado con el Camino Mozárabe.

El asunto parte de Villanueva de Algaidas. La localidad está compuesta diversos núcleos: El Albaicín, La Parrilla, Zamarra, Solana, Barranco del Agua, La Atalaya y Rincona.

El sendero se encamina hacia unas ruinas: las del convento de Nuestra Señora de la Consolación de las Algaidas que se edificó en el año 1566 y anexa a ella se encuentra una ermita rupestre mozárabe datada entre los siglos IX y X.

Ruta completa de la etapa 15 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 16: de Cuevas Bajas a Alameda

La ruta que enlaza a Cuevas Bajas con Alameda podría parecer en un primer momento larga y monótona, pero nada más lejos de la realidad: esta etapa 16 de la Gran Senda de Málaga por suerte cuenta con bastantes elementos que nos mantendrán entretenidos dando dinamismo al paisaje.

Este camino discurre a lo largo de poco más de 21 kilómetros de longitud, lo que nos mantendrá en movimiento (aunque no sabemos si contentos o realizados) cerca de cinco horas. Algo menos de las horas que pasamos en Netflix diariamente.

Ficha Ruta: lineal. Inicio: Cuevas Bajas. Meta: Alameda. Distancia: 22 kilómetros aprox. Dificultad: baja. Tiempo: 5 horas aprox.

A lo largo del camino nos tropezaremos con lagunas como la de la Sarteneja, las cuales suponen verdaderos oasis para un sinnúmero de animales.

Además, cuantiosos serán los cortijos que jalonen el trazado, donde, como si fuéramos Ana Iris Simón, nos imaginaremos que echamos de menos una vida más sencilla apartada del mundanal ruido de las ciudades, y todas esas tonterías que nos gusta creer.

De hecho, algunos de los cortijos con los que nos topamos están recogidos en publicaciones especializadas dadas sus características arquitectónicas, a caballo entre el señorío de las propiedades, la adecuación al clima de interior de la provincia y sus funciones de epicentro de la actividad agrícola y ganadera.

La senda bordea todo el norte de la comarca de Antequera, serpenteando por entre extensos olivares, pero, ya que Cuevas Bajas está al nivel del río Genil, antes deberemos empezar a ascender hacia el altiplano antequerano.

Ruta completa de la etapa 16 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 17: de Alameda a Fuente de Piedra

La etapa 17 conecta a las localidades de Alameda y Fuente de Piedra y recorre las sierras de la Camorra y Mollina.

Esta senda tiene una extensión cercana a los 19 kilómetros, por lo que nos llevará unas siete u ocho horas completarla; como siempre recordamos, dependiendo del ritmo autoimpuesto de cada cual.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 19 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Alameda. Meta: Fuente de Piedra. Tiempo: 7-8 horas aprox.

Si decidimos recorrer la etapa debemos saber que los primeros metros de la etapa 17 de la Gran Senda de Málaga son por carretera, la que va a Mollina y Fuente de Piedra y que comienza dentro de Alameda, en el carril de acceso de la loma El Ventorrillo, un cruce de caminos muy emblemático que coincide con la junta de tres términos municipales.

Pero si no queremos recorrer la ruta, aunque sí disfrutar un poco de ella, hay un vídeo que podemos ponernos mientras comemos Doritos en el sofá.

Ruta completa de la etapa 17 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 18: de Fuente de Piedra a Campillos

La ruta que conecta las lagunas de Fuente de Piedra con Campillos y sus propias balsas hídricas es la etapa 18 de la Gran Senda de Málaga.

Esta senda transita a través de campos de cultivos y olivares, en paralelo a la vertiente suroriental de la laguna de Fuente de Piedra.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 18 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Fuente de Piedra. Meta: Campillos. Tiempo: 3 horas aprox.

Flanqueada por tramos con tarajes y algunos cortijos, y con observatorios desde los que contemplar la numerosa colonia de flamencos que allí anida y que nos nos ofrecerá, ni mucho menos, zapateado alguno.

La senda no es muy exigente, de modo que podremos dedicar algo de tiempo al entorno del centro de visitantes de la laguna para disfrutar de especies típicamente acuáticas desde dichos observatorios habilitados.

Ruta completa de la etapa 18 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 19: de Campillos a los embalses del Guadalhorce

La ruta que enlaza a Campillos con los embalses del Guadalhorce, la etapa 19 de Gran Senda de Málaga, es una senda llana que permite visitar el complejo de lagunas campillero.

En el trazado de este camino el agua será la gran protagonista por el rosario de grandes charcas de agua que es esta reserva natural de las Lagunas de Campillos, pero también por la esplendorosa zona de los pantanos, donde se localizan los del Guadalhorce, Guadalteba y Conde de Guadalhorce, unas de las grandes obras hidráulicas de principios del siglo XX de la provincia.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 23 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Campillos. Meta: Embalses del Guadalhorce. Tiempo: 5 horas aprox.

Recordar que son 23 los kilómetros en los que se extiende esta senda y que haremos en unas cinco horas, claro está, dependiendo del ritmo que llevemos.

El sendero parte hacia el sur realizando algunos quiebros y giros para ir descubriendo lagunas, al principio, o hacia la mitad para evitar las interferencias de las zonas de cultivo y las infraestructuras de comunicaciones.

Ruta completa de la etapa 19 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 20: de los embalses del Guadalhorce a la Estación de El Chorro de Álora

El inicio de esta senda que entrelaza los embalses del Guadalhorce y la estación de El Chorro, es decir, a Campillos con Álora, es, de hecho, el conocido como mirador de los Tres Embalses.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 22 kilómetros. Dificultad: arduo. Inicio: Embalses del Guadalhorce (Campillos).

Meta: Estación del El Chorro (Álora). Tiempo: 6 horas aprox.

Este lugar privilegiado está situado en la confluencia entre los embalses de los ríos Turón, Guadalteba y Guadalhorce, y desde él se aprecian las distintas presas y centrales hidroeléctricas que componen la red hidrológica de El Chorro.

Este mirador, que se encuentra a 486 metros sobre el nivel del mar, fue construido inicialmente como punto de control topográfico durante los trabajos de principios del siglo XX. Desde él se puede apreciar la importancia estratégica de estas grandes obras que gestionan los principales ríos del paraje natural la zona norte de la provincia de Málaga.

Una vez nos encontremos aquí estaremos a punto de enfrentarnos a la etapa 20 de la Gran Senda de Málaga, una ruta de 22 kilómetros que nos llevará unas seis horas completar.

A cambio, nos ofrecerá paisajes del interior de la provincia donde el paso del agua y las infraestructuras hidráulicas han dejado su profunda y hermosa huella.

Ruta completa de la etapa 20 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 21: de Álora a Ardales por Carratraca

La etapa 21 de la GR-249 enlaza a Álora, desde la estación de El Chorro, con Carratraca y Ardales.

Esta senda tiene un recorrido bastante asequible caracterizado por algunos desniveles de consideración y marcado por las grandes obras hidráulicas que se reparten por el interior de la provincia y que pivotan alrededor del río Guadalhorce.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 22 kilómetros aprox. Dificultad: media. Inicio: Estación del El Chorro (Álora).

Meta: Ardales. Tiempo: 7 horas aprox.

Cerca de 22 kilómetros, que recorreremos en siete horas si vamos con buen ritmo, a lo largo de los cuales disfrutaremos del pintoresco paisaje de las Mesas de Villaverde desde donde contemplar fantásticas vistas del tajo de los Gaitanes y del valle del Guadalhorce, observar las aves rapaces que lo sobrevuelan para ver si completamos un gran año, o visitar el yacimiento de Bobastro, aunando de este modo naturaleza e historia.

Una vez más, recordar que Wikiloc ofrece amablemente los principales hitos de esta ruta a través de un enlace cómodo y sencillo.

Ruta completa de la etapa 21 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 22: de Ardales a El Burgo

La etapa 22 de la Gran Senda conecta a Ardales con El Burgo.

Esta es una senda maravillosa para disfrutar del patrimonio tanto natural como histórico del interior, con un perfil suave, sencillo y relajado; aunque con un ascenso y un descenso acusados. Eso sí, algo largo: cerca de 23 kilómetros que nos llevará entre cinco y seis horas finalizar.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 23 kilómetros aprox. Dificultad: media. Inicio: Ardales.

Meta: El Burgo. Tiempo: 5-6 horas aprox.

A través de campos de olivos y de pinares, la etapa 22 arranca y termina en el río Turón a su paso por ambas localidades, discurriendo a los pies del castillo del mismo nombre.

Y ya que no existe una ruta que conecte ambos puntos por el valle, el recorrido asciende a más de 800 metros de altitud para alcanzar la sierra de Ortegícar.

Recordamos que los menesterosos muchachos de Wikiloc enlazan sus principales hitos para que nadie se pierda por el monte.

La etapa lleva al caminante a una sierra bastante desconocida situada en el triángulo Ardales, El Burgo y Serrato entre la sierra de Ortegícar y los ríos Guadalteba y Turón.

Ruta completa de la etapa 22 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 23: de El Burgo a Ronda

La etapa 23 de la Gran Senda de Málaga es esa que a lo largo de cerca de 24 kilómetros y siete horas conecta El Burgo con Ronda y a Ronda con El Burgo.

Esta ruta puede ser dura por longitud, por los desniveles y por lo solitario de los parajes que se atraviesan.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 24 kilómetros aprox. Dificultad: media / alta. Inicio: El Burgo.

Meta: Ronda. Tiempo: 7-8 horas aprox.

La ruta arranca desde la localidad de El Burgo. Tirando hacia el sur, hacia la carretera de Yunquera pasamos por encima del río Turón y buscamos sus famosos y hermosos diques.

En esta zona disfrutaremos de altos chopos y muchos fresnos, pero en las pozas más profundas los márgenes son para los saos. Es frecuente ver peces en las limpias aguas de este río que es perfecto para hacer una ruta fluvial.

Ruta completa de la etapa 23 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 24: de Ronda a Estación de Benaoján

La etapa 24 de la Gran Senda de Málaga es el trazado que conecta a Ronda con Benaoján.

Con una longitud extensa que raya en los 13 kilómetros, este sendero lo podremos completar en unas cuatro horas aproximadamente.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 13 kilómetros aprox. Dificultad: media. Inicio: Ronda. Meta: Estación de Benaoján. Tiempo: 4 horas.

En Wikiloc está muy bien trazado, por si alguno tiene uno de esos locos cacharros en los que meter las coordenadas GPS y le viene bien.

El punto de arranque es claro: Ronda. Concretamente, en la plaza de María Auxiliadora, en la parte antigua de la ciudad, cerca del Puente Nuevo.

Entre almendros, buscamos el conocido camino del Campillo que llega a este puente y a la Hoya del Tajo.

En esta bajada disfrutamos de las vistas de la muralla de la Albacara y la puerta del Cristo. Se accede, así, al camino de los Molinos que enlaza con la cuesta del Cachondeo desde donde, si volvemos la vista atrás, tendremos unas impresionantes vistas del Puente Nuevo y de las paredes del Tajo.

Ruta completa de la etapa 24 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 25: de Estación de Benaoján a Jimera de Libar

La etapa 25 de la Gran Senda de Málaga conecta la estación de Benaoján a Jimera de Líbar.

Una senda de gran belleza que discurre entre encinas, quejigos, chopos y fresnos por un sendero paralelo a la línea férrea de Bobadilla a Algeciras y al río Guadiaro.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 10 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Estación de Benaoján. Meta: Jimera de Libar. Tiempo: 3 horas.

El camino en esta ocasión es más bien breve: poco menos de 10 kilómetros que se completan fácilmente en tres horas a lo sumo y más fácil incluso si seguimos los pasos de los muchachos de Wikiloc.

El trazado arranca en la estación de Benaoján en dirección al puente que cruza sobre el Guadiaro.

El carril pasa por la famosa cueva del Gato y el charco de la Barranca, pero nosotros tiraremos hacia el Molino de Cecilio y la venta de María Joaquina.

Ruta completa de la etapa 25 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 26: de Jimera de Libar a Benalauría

La ruta de Jimera de Líbar a Benalauría, en plena Serranía de Ronda y de casi 15 kilómetros de extensión, nos llama con sus cantos de sirena auténticos para que disfrutemos del corazón y los pulmones verdes del interior de la provincia.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 15 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Jimera de Libar. Meta: Benalauría. Tiempo: 4-5 horas aprox.

Durante sus cerca de cinco horas de recorrido, caminaremos bajo bosques, pasaremos arroyos, hermosos accidentes geográficos, campos de cultivos, lagunas, alquerías, fuentes y dehesas.

La verdad es que no es mal plan para un fin de semana de verano. Pero si somos de esos de los que con la calor no salimos de casa (a menos que la nueva factura de la luz no nos permita disfrutar del aire acondicionado más que en las horas valle), recorrer la etapa 26 de la Gran Senda de Málaga a través de este vídeo realizado por Diputación, pues tampoco es moco de pavo.

Recordar una vez más que los artífices de Wikiloc tienen registrada la caminata para que nadie se pierda o por si la reseña del camino que publicamos es demasiado confusa. ¡Que no se diga que no ofrecemos posibilidades a cambio de nada!

Ruta completa de la etapa 26 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 27: de Benalauría a Genalguacil

La ruta que enlaza a Benalauría con Genalguacil es la etapa 27 de la Gran Senda de Málaga: una senda sencilla, fácil y con fundamento.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 12 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Benalauría. Meta: Genalguacil. Tiempo: 3-4 horas aprox.

Es bien corta: poco más de 11 kilómetros. Más corta y Benalauría y Genalguacil serían el mismo pueblo.

El trazado permite apreciar los blancos caseríos de Alpandeire y Faraján entre la sierra y el flora: un paisaje que recompensa el esfuerzo de habernos levantando del sofá.

Ruta completa de la etapa 27 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 28: de Genalguacil a Casares

La senda que conecta Genalguacil y Casares es la etapa 28 de la Gran Senda de Málaga: 20 kilómetros de recorrido en el que la naturaleza nos golpea con su belleza.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 21 kilómetros aprox. Dificultad: media. Inicio: Genalguacil. Meta: Casares. Tiempo: 6 horas aprox.

El sendero comienza en Genalguacil y los primeros metros transcurren en el paraje del Cerecillo, tirando hacia el sureste desde el mirador de los Poyetes o de la Lomilla.

Entre bancales, olivos y chumberas se ven encinas y alcornoques que anticipan el arroyo de la Pasada.

El tramo asciende pasando por la casa del Helechal con vistas hacia Genalguacil entre castaños, alcornoques y almendros hasta la carretera que va hacia el puerto de Peñas Blancas.

En el puerto de la Loma, el sendero sigue subiendo y deja a la derecha las ruinas de un lagar con el curioso nombre de Nuestra Señora de Vallyvana.

Ruta completa de la etapa 28 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 29: de Casares a Estepona

Los hermosos municipios de Casares y Estepona flanquean a la bestial mole de sierra Bermeja, un accidente geográfico del que podremos disfrutar enormemente si recorremos la etapa 29 de la Gran Senda de Málaga que conecta ambas localidades.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 24,2 kilómetros. Dificultad: alta. Inicio: Casares.

Meta: Estepona. Tiempo: 9-10 horas aprox.

Con algo más de 24 kilómetros, esta exigente ruta que enlaza a Casares y Estepona no sólo tiene como meta el término esteponero, donde encontramos numerosos lugares que visitar tras nuestra llegada, sino el propio camino y la mole de sierra Bermeja que da pistas al viajero sobre la dura andanza que le aguarda.

De hecho, antes de subir al monte, el camino discurre por las tierras del arroyo de los Molinos de Casares y los esquistos de La Acedía, una zona muy arbolada y con numerosas casas de campo.

Encontramos a Casares sobre una escarpada y enorme peña, dominando las tierras a su alrededor que descienden hasta el Mediterráneo. En la zona occidental de la provincia, arropando a Manilva en un fraternal abrazo, Casares es un hermoso nido de águilas, un blanco mirador desde donde otear el mismo mar donde el célebre Julio César pudo haber combatido los rigores de la canícula íbera con un regio y orgulloso chapuzón.

Ruta completa de la etapa 29 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 30: de Estepona a Marbella

La etapa 30 de la Gran Senda de Málaga que une a Estepona con Marbella nos hará disfrutar de una refrescante brisa salobre que nos despejará los alvéolos pulmonares.

Ficha Ruta: lineal. Inicio: Estepona. Meta: Marbella. Distancia: 27kilómetros aprox. Dificultad: ninguna. Duración: 7 horas.

La ruta es sencilla y llana, aunque, eso sí, larga: poco más de 27 kilómetros y una duración de unas siete horas (como siempre, dependiendo de nuestra pachorra).

El comienzo de la etapa lo marca el esteponero arroyo de la Cala que enlaza con las pasarelas de madera que se han instalado para potenciar y hacer más fácil recorrer los caminos de la Gran Senda.

A lo largo de todo este trazado hay una profusa vegetación aunque básicamente son plantas de jardines.

Ruta completa de la etapa 30 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 31: de Marbella a Ojén

Apenas siete kilómetros y menos de diez minutos en coche separan a Marbella y Ojén. Así de fácil es llegar a esta localidad cuya ubicación supone un enorme privilegio para sus vecinos.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 17 kilómetros. Dificultad: media. Inicio: Marbella. Meta: Ojén. Tiempo: 6 horas aprox.

Pero el asunto no es llegar pronto y fácilmente a la localidad ojeneta, sino recorrer una senda que nos permitirá disfrutar de unos paisajes naturales de excepción: los de Sierra Blanca y Nagüeles. Entre subidas y bajadas, y más subidas y bajadas, recorreremos un amplio territorio de la provincia de Málaga.

Esto es: la etapa 31 de la Gran Senda de Málaga enlaza a Marbella con Ojén a lo largo de 17 kilómetros, lo que nos llevará a estar caminando unas seis horas.

Ruta completa de la etapa 31 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 32: de Ojén a Mijas por Monda y Coín

El camino que enlaza a Ojén con Mijas a través de la etapa 32 de la Gran Senda de Málaga supone un verdadero reto incluso para los senderistas más experimentados.

No es tanto su dificultad física, como su enorme extensión: poco más de 50 kilómetros que, si realizamos a buen ritmo, podremos completar en unas 15 horas.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 50 kilómetros aprox. Dificultad: alta (por su extensión). Inicio: Ojén. Meta: Mijas. Tiempo: 15-20 horas aprox.

Por suerte, ya tenemos algo de experiencia en esto de andar por el campo y los gemelos duros como piedras.

Como el camino es largo recordamos una vez más que en Wikiloc podemos encontrar el trazado completo.

De igual modo, si es demasiado extensa, se puede dividir esta senda quedándonos en Monda o en Coín, hitos de este gran recorrido.

Ruta completa de la etapa 32 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 33: de Mijas a Benalmádena

La etapa 33 conecta Mijas y Benalmádena, dos localidades con un pie en la montaña y con el otro en el mar que, a pesar de estar muy juntas entre sí, ofrecen un recorrido por la Gran Senda de 18 kilómetros entre la sierra que comparten y en la que la naturaleza todavía impera.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 18 kilómetros. Dificultad: fácil. Inicio: Mijas. Meta: Benalmádena. Tiempo: 6-7 horas aprox.

La etapa arranca en Mijas, con una pendiente que nos lleva, a través de un Vía Crucis, a la ermita del Calvario, una de las iglesias más características de la localidad, enclavada entre el verde del monte y bien visible desde todo el casco histórico del pueblo mijeño.

Desde todo su trazado disfrutaremos de una panorámica increíble que, si el día está despejado, alcanzará hasta los picos africanos al otro lado del Mediterráneo.

Hay que tener en cuenta que los desniveles a lo largo de esta ruta son importantes, por lo que debemos estar preparados para un camino no dificultoso, pero sí exigente físicamente.

De todos modos, la gran ventaja de estos trazados es que se son absolutamente personalizables: con conocer cada cual sus limitaciones es suficiente para disfrutar del patrimonio natural de la provincia.

Ruta completa de la etapa 33 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 34: de Benalmádena a Alhaurín de la Torre

La ruta entre Benalmádena y Alhaurín de la Torre corresponde a la etapa 34 de la Gran Senda de Málaga.

Un trazado que nos llevará a través del monte Calamorro, desde la vertiente sur de la Sierra de Mijas, que está orientada a la costa, hacia su cara norte, que mira hacia el Valle del Guadalhorce.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 13 kilómetros aprox. Dificultad: media. Inicio: Benalmádena. Meta: Alhaurín de la Torre. Tiempo: 4-5 horas aprox.

Desde la comarca de este valle, la Sierra de Mijas representa la mayor elevación de las cercanías, la primera montaña de verdad.

Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre por el norte, Mijas tiene el extremo sudoeste, mientras otros pueblos se reparten la porción de levante: Málaga, Torremolinos y Benalmádena entran también en la partición. Es normal que haya controversia sobre el nombre de la sierra con esta multiplicidad de propietarios.

Con este recorrido se puede disfrutar de esta mole y con una longitud de poco más de 12 kilómetros, esta ruta se puede completar fácilmente en cuatro horas.

Además, no es especialmente difícil o dura. El recorrido propuesto, que los muchachos de Wikiloc han trazado la mar de bien, dibuja varios quiebros sobre la Sierra de Mijas, ascendiendo hacia el norte desde Benalmádena por la garganta del Quejigal.

Ruta completa de la etapa 34 de la Gran Senda de Málaga

Etapa 35: de Alhaurín de la Torre a Málaga

Y por fin la ruta que conecta a Alhaurín de la Torre con Málaga: fácil, llana y corta.

Su extensión es de poco menos de 13 kilómetros y, siempre dependiendo de nuestro ritmo, completarla nos llevará dos horas y media aproximadamente.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 13 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Alhaurín de la Torre. Meta: Málaga. Tiempo: 2-3 horas aprox.

Como recompensa: si nuestra meta es Málaga nos podremos pegar un refrescante baño en la playa de Sacaba o en la playa de la Misericordia de la capital malaguita.

En cuanto a su trazado, los campos agrícolas tendrán un gran protagonismo por todo el trazado debido al importante impacto de la presencia del río Guadalhorce en la zona, un río que ha acompañado a la Gran Senda de Málaga desde su nacimiento.

Ruta completa de la etapa 35 de la Gran Senda de Málaga