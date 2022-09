Qué hacer en Málaga el sábado 24 de septiembre

El primer sábado de otoño puede pasar desapercibido en alguno de los beach clubs de la provincia malagueña, también en cualquiera de los paseos romanos junto al mar donde se refleja la historia del litoral en bonitos yacimientos históricos. Una buena jornada conociendo los puntos imperdibles en las sierras de Tejeda y Almijara, las localidades más señeras en la Sierra de las Nieves, elegir entre tres de las cuevas más espectaculares de la zona o decidirse por disfrutar de la sombra más exclusiva del mundo, la del pinsapo malagueño.

Un buen paseo por el Bosque Encantado de Parauta es un buen plan para hacer con niños, pero no sólo es un lugar placentero para los más pequeños. En la serranía rondeña, cerca de Parauta hay otros pueblos con encanto que pueden formar parte de la ruta, como la propia Ronda que no está lejos. Cerca de esos parajes, la frontera entre las provincias de Cádiz y Málaga es uno de los tesoros naturales de toda Andalucía y también tiene muchas posibilidades para aprovechar un sábado de septiembre. También puede ser un día propicio para elegir alguno de los sitios perfectos para patinar, de los jardines botánicos de la provincia, o de las playas para perros del litoral. Si las nubes lo permiten, puede ser una buena noche la del sábado para elegir un buen lugar en el que ver las estrellas, de lo contrario, hay muchos lugares en los que disfrutar de bonitos paisajes con las nubes como fondo. Pero, además de todas estas posibilidades, hay gran cantidad de eventos y planes programados por toda la provincia.

Sábado 24 de septiembre de 2022

Oktoberfest Torrox: La Oktoberfest es una celebración muy especial que se extiende por todo el mundo, en la provincia de Málaga, uno de los lugares en los que tiene más arraigo es Torrox, donde desde el jueves 22 la calle Esperanto es el centro neurálgico de la fiesta con todos los detalles para conmemorarla de la mejor manera.

Festival Árabe Andalusí: La localidad de Salares celebra desde el viernes al domingo un festival especial inspirado en el pasado andalusí del municipio. El sábado a las 10:45 hay un desayuno popular programado y desde entonces, rutas senderistas, degustación de ajoblanco, cetrería, visitas guiadas, pasacalles y otras actividades durante todo el día. El programa completo del evento abarca muchas propuestas hasta el domingo.

Recreación de la batalla de La Puente: Uno de los episodios más conocidos de la Guerra de la Independencia en la serranía rondeña. Montejaque estará todo el fin de semana engalanado con trajes de época y hasta la bonita localidad se desplazarán asociaciones de recreaciones históricas de bastantes puntos de Andalucía para rememorar la particular victoria contra el ejército napoleónico. El sábado, a las 10:00 horas arranca el espectáculo y hay eventos hasta entrada la noche. El programa de actividades es extenso.

Muerte de José María el Tempranillo: Uno de los bandoleros más famosos de las sierras andaluzas que cambió su bando y acabó enterrado en el pueblo malagueño de Alameda. Se cumplen 189 años de su fallecimiento y su memoria sigue viva. De hecho, la asociación cultural que lleva su nombre engalanará el pueblo y recreará este fin de semana pasajes de los últimos momentos del afamado personaje. El sábado, a mediodía se reciben a las diversas asociaciones que participarán y empieza el ambiente en el pueblo. Las recreaciones, a partir de las 17:00 horas, pero lo mejor es consultar el programa para el sábado con muchos detalles y posibilidades.

Festival Andaluz de Teatro: En el recinto de Tabacalera de Málaga capital (donde se ubican el Museo Ruso y el del Automóvil y la Moda), de viernes a domingo se celebrará el Festival Andaluz de Teatro. El sábado, a mediodía hay un espectáculo de magia y cuentacuentos infantil y a las 21:00 horas se representará Boabdil, el último rey. Las entradas, gratis hasta completar aforo.

Ismael Serrano: El cantautor estará en el teatro Cervantes de la capital malacitana con su gira Seremos. Empieza a las 20:00 horas y las entradas, desde 12 euros.

Malú: La cantante visita Málaga capital con su gira Mil Batallas, la actuación será en el auditorio municipal del Cortijo de Torres, empieza a las 21:30 horas y las entradas, desde 25 euros.

Lali: Actriz y cantante, Lali Espósito lleva su espectáculo a la capital malagueña el sábado y estará en la sala Paris 15 desde las 21:00 horas. Las entradas, desde 35 euros.

El patito feo: Una propuesta teatral diferente: teatro de sombras para toda la familia. El clásico de Hans Christian Andersen adaptado al teatro de sombras sin elementos electrónicos: 96 figuras articuladas, banda sonora original y una muy buena propuesta para la mañana del sábado. Será en La Cochera Cabaret de la capital a las 12:00 horas y las entradas, a ocho euros.

Calapop Weekend: Se trata de un festival musical que se celebra desde el jueves al sábado en Mijas Costa, muy cerca del faro de Calaburras. El viernes, además de varios djs y otras actividades, actuarán Sol y Playa, Los Fusiles, Marrajos, No Picky, The Budweisers y The Yum Yums. Las entradas, desde 20 euros.